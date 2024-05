Quatro mortos e cerca de 20 feridos em desabamento de prédio na ilha espanhola de Maiorca

Quatro pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas, várias dela com gravidade, devido ao desabamento do teto de um prédio de dois andares em uma zona turística na costa da ilha espanhola de Maiorca, informaram nesta quinta-feira (23) os serviços de emergência.

"Há quatro falecidos e cerca de 21 feridos" pelo "desabamento do teto de um prédio de dois andares", onde estava localizado um restaurante, indicou à AFP uma porta-voz dos serviços de emergência das Ilhas Baleares.

Os fatos ocorreram no final da tarde desta quinta-feira em Playa de Palma, ao sul da cidade de Palma de Maiorca, a capital desta ilha turística do arquipélago mediterrâneo.

As vítimas são "de várias nacionalidades", disse a porta-voz, sem dar mais detalhes.

As ilhas Baleares, conhecidas por suas águas cristalinas e praias paradisíacas, são o segundo destino turístico da Espanha depois da Catalunha. Em 2023, receberam mais de 14 milhões de turistas, segundo dados oficiais.

Várias equipes de bombeiros estavam trabalhando no local, enquanto as ambulâncias esperavam para transportar os feridos aos hospitais, segundo constatou um jornalista da AFP.

Os serviços de emergência "continuam atuando no local" diante da possibilidade de que ainda possam haver pessoas presas sob os escombros, informou o órgão na rede social X.

A polícia mantinha a rua bloqueada para que as equipes de emergência pudessem trabalhar sem complicações.

- Mensagem de Pedro Sánchez -

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse estar acompanhando "de perto as consequências do terrível desabamento ocorrido em Playa de Palma", em uma mensagem no X.

Sánchez afirmou ter conversado com a presidente regional das Ilhas Baleares, Marga Prohens, e com o prefeito de Mallorca, Jaime Martínez, a quem transmitiu "a disposição do Governo da Espanha para colaborar com todos os meios e recursos necessários".

O restaurante encontra-se perto da praia, em uma avenida onde há vários estabelecimentos de lazer e lojas.

Desconhecem-se os motivos que causaram o desabamento no restaurante, mas segundo testemunhas citadas pela imprensa, o teto arrastou uma parte do primeiro andar.

A área da Playa de Palma estava muito movimentada no final da tarde, em um momento em que a alta temporada turística já havia começado no arquipélago balear.

Um desabamento de um prédio de três andares em 2009, em Palma de Maiorca, deixou sete pessoas mortas, entre elas dois alemães e três colombianos.

