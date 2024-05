Romance está no ar: veja 10 chalés charmosos para supreender seu par

Comemorar o Dia dos Namorados com uma viagem para a praia ou às montanhas pode deixar a data ainda mais especial. Melhor ainda se a hospedagem escolhida for uma cabana ou um chalé pensado especificamente para receber casais.

Além dos confortos essenciais —cama grande e aconchegante, chuveiro quentinho, cozinha equipada—, é comum que os estúdios e lofts voltados a estadias românticas tenham ofurô ou banheira de hidromassagem, lareira e vistas de tirar o fôlego.

A seleção abaixo reúne sugestões em dez cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre um chalé a 1.600 metros de altitude e cabanas em meio a propriedades que cultivam oliveiras ou pés de café.

Disponíveis para aluguel na plataforma Airbnb, todas receberam dos hóspedes notas acima de 4,9 —de um total possível de 5— e são oferecidas por anfitriões classificados como "superhost", aqueles que capricham para garantir estadias especiais.

Ibiúna (SP)

Chalé em Ibiúna tem vista para o campo e a cidade Imagem: Reprodução/Airbnb

Feito com madeira de demolição e decorado com antiguidades, o loft oferece vista para o campo e a cidade. A cesta de basquete, a quadra de tênis e o lago para pesca de tilápias, traíras e lambaris estão à disposição dos hóspedes.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Exatamente o que precisávamos! Local extremamente aconchegante e acolhedor!" (Deborah, abril de 2024)

Gonçalves (MG)

Charme, conforto e tecnologia em Gonçalves Imagem: Reprodução/Airbnb

Comandos de voz controlam a iluminação, as TV, o ar-condicionado e o sistema de aquecimento do piso de toda a cabana, que une charme, conforto e tecnologia. Nos 120 m² de área privativa há sauna, hidromassagem dupla, ofurô e fogueira.

Palavra do hóspede: "Sinônimo de conforto, tranquilidade e aconchego. O lugar é ainda mais bonito pessoalmente." (Bruna, maio de 2024)

Visconde de Mauá (RJ)

Rústico e acolhedor, tem varanda com vista panorâmica Imagem: Reprodução/Airbnb

Rodeado por um jardim com flores, pássaros e borboletas, o chalé tem lareira, TV de 45 polegadas, varanda com vista panorâmica e cozinha equipada com itens básicos, além de fogão e geladeira.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Experiência ótima. É uma casa rústica, acolhedora e elegante em todos os detalhes." (Brenda, fevereiro de 2024)

Córrego do Bom Jesus (MG)

Conforto a 1.600 metros de altitude Imagem: Reprodução/Airbnbn

Em meio a uma área de mata nativa com árvores centenárias, numa pequena comunidade rural a 1.600 metros de altitude, o chalé do ipê é abastecido com a água de uma nascente. A cozinha tem cooktop, frigobar, forninho elétrico e cafeteira.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Perfeito para quem quer se desligar da vida urbana." (André, maio de 2024)

São Sebastião (SP)

Chalé equipado na praia da Barra do Sahy Imagem: Reprodução/Airbnb

Com vista para a praia de Barra do Sahy, tem quarto e varanda de onde dá para ouvir o barulhinho do mar. Além de incontáveis árvores, o quintal e o jardim têm rede, churrasqueira e chuveirão.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Foram dias incríveis! Chalé extremamente limpo, agradável e acolhedor, com uma vista única." (Hellen, março de 2024)

Campos do Jordão (SP)

Em estilo escandinavo, a 5 quilômetros do centro Imagem: Reprodução/Airbnb

No alto do Vale Encantado, a 5 quilômetros do centro turístico da cidade, a cabana Imbiri Reserve foi construída em estilo escandinavo, com ar-condicionado quente e frio, cozinha equipada e churrasqueira no deque.

Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "Espaço reservado e romântico, com vista sensacional." (Francielly, maio de 2024)

Petrópolis (RJ)

Em Araras, rodeado por mata nativa Imagem: Reprodução/Airbnb

No bairro de Araras, está rodeado por mata nativa. Cercado de flores, o pergolado do jardim acomoda duas charmosas banheiras, espaço para fogueira e uma chaise longue suspensa, com vista para as montanhas.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "O loft é incrível, extremamente aconchegante e muito bem estruturado, ótimo para descansar e se desligar do dia a dia." (Barbara, fevereiro de 2024)

São Francisco Xavier (SP)

Ofurô com vista para a Serra da Mantiqueira Imagem: Reprodução/Airbnb

Da banheira de ofurô com hidromassagem, na varanda, é possível contemplar o panorama da Serra da Mantiqueira. Na área externa, no ponto mais alto de uma fazenda familiar, há redário, espreguiçadeiras e fogo de chão.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Casa completa. Os ambientes possuem muita luz natural." (Camila, maio de 2024)

Carmo de Minas (MG)

Trilhas, mirantes e passeio pela produção de café Imagem: Reprodução/Airbnb

Dentro de uma fazenda de café, oferece acesso a trilhas e mirantes, além de um passeio turístico que mostra os processos de produção dos grãos. A diária inclui uma cesta de café da manhã.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A cabana vai além das fotos e descrições. Próxima à cidade, muito organizada, limpa e bem equipada." (Leticia, março de 2024)

São Bento do Sapucaí (SP)

Cabana de montanha no meio da plantação de oliveiras Imagem: Reprodução/Airbnb

Fica dentro de um sítio com cultivo de oliveiras para a extração de azeite. Construída como uma típica cabana de montanha, tem paredes de madeira, vista para a Pedra da Balança e redário sob as árvores.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A experiência superou nossas expectativas. Chalé incrível, cozinha bem equipada, chuveiro muito bom." (Marina, janeiro de 2024)