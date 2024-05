'O café sai perfeito': cafeteira italiana está com 42% OFF; vale a pena?

Você sabia que no dia 24 de maio é comemorado o Dia Nacional do Café? Para celebrar a data, o Guia de Compras UOL encontrou uma oferta de uma das cafeteiras mais antigas que existem, a italiana Moka Express. Modelo principal da marca Bialetti, ela foi lançada em 1933 e faz o maior sucesso até hoje.

Assim como outras cafeteiras italianas, ela é usada no fogão e funciona ao ferver água, gerar pressão e, com o vapor, extrair a bebida do pó de café. Entre suas vantagens estão o fato de ser prática e de não obrigar o usuário a lidar com filtro de papel sujo, já que conta com um de inox acoplado.

Na hora de comprar, vale ter atenção porque há no mercado versões mais baratas, porém de qualidade mais baixa, que podem apresentar resultados indesejáveis. Na Amazon a original está com 42% de descontos para clientes Prime e sai por R$ 179,50 (com capacidade de até três xícaras). Veja a seguir mais detalhes.

O que essa cafeteira tem de bom?

Tem corpo de alumínio e alça de nylon

Possui válvula de segurança

O modelo da oferta acima produz até três xícaras de café, mas também há modelos para uma, duas, quatro, nove e 18 xícaras (os preços variam de acordo com o tamanho)

Para usar, basta colocar água na base, café moído no compartimento central e levar ao fogo

O café fica armazenado na parte superior uma vez que esteja pronto.

Vale a pena?

Se você curte café e quer uma bebida de qualidade, essa cafeteira tem tudo para agradar. Ela é prática (talvez não tão prática quanto uma máquina automática), não gera lixo na forma de filtros usados e, aliada a um café de boa qualidade, tende a ter um resultado bastante positivo.

Vale apenas ter atenção ao tamanho, pelo motivo explicado acima, e também ao fato de que ela não funciona com fogões de indução, sendo necessário usar acessórios como uma chapa de aço.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a Moka Express tem mais de 84 mil avaliações e nota de 4,8 (de um total de 5). Veja algumas opiniões.

Simplesmente a melhor cafeteira italiana. Linda como decoração, impecável na funcionalidade. Vinicius

Para quem gosta de um café mais encorpado, a cafeteira é ideal. Muito fácil de usar. Tinha uma cafeteira italiana de outra marca, mas a qualidade da Bialetti é incomparável. Flávia V.

Ótima cafeteira, material robusto. Deve ser utilizada em fogo baixo, segundo o manual de instruções que vem com ela —ótima dica para não esquentar o cabo. Maria

A qualidade é muito superior a essas "baratinhas" que encontramos no mercado. O café sai perfeito se seguidas as orientações do manual. Felipe Souto

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamam da borracha de vedação da cafeteira. Há relatos de que ela esquentou demais e derreteu.

Comprei usei bastante, cafe sai cremoso e saboroso, porém, ontem, ao usar subiu um cheiro forte de queimado e quando abri, tinha derretido a borracha interna, ficou sem condições de uso. Marcos

A borracha de vedação da cafeteira derrete e fica extremamente colada, tornando muito difícil a sua remoção e limpeza. Yoshi

A borracha de vedação esquenta e fica colada na cafeteira. Cleyson de Moraes Mello

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.