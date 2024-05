Claudio Ranieri se aposenta em derrota do Cagliari para Fiorentina

O italiano Claudio Ranieri se despediu do Cagliari e encerrou uma carreira de quatro décadas como treinador com uma derrota em casa, por 3 a 2, para a Fiorentina, nesta quinta-feira (23), no primeiro jogo da 38ª e última rodada da Serie A.

Foi também uma derrota amarga para os sardos, já que a Fiorentina marcou o terceiro gol de pênalti já nos acréscimos (90'+13) através do brasileiro Arthur Melo.

Com a vitória, a 'Viola' (8ª) garantiu uma vaga na próxima temporada na Conference League, torneio em que disputará a final contra o grego Olympiakos, em Atenas, na quarta-feira da próxima semana.

Por sua vez, o Cagliari, 15º colocado na Serie A, já garantiu sua permanência na elite do futebol italiano.

A partida era especial por se tratar da despedida de Ranieri, de 72 anos, que já havia se destacado como treinador no final da década de 1980 ao levar o Cagliari à primeira divisão após duas promoções consecutivas, em 1989 e 1990.

"O que conseguimos, fizemos juntos", declarou Ranieri ao final do duelo desta quinta-feira, em mensagem aos torcedores no campo.

"Pedi a ajuda de vocês há um ano e meio porque, só com vocês, poderíamos fazer o que fizemos", acrescentou.

Ele abraçou os jogadores e os familiares diante de uma multidão que aplaudiu uma das figuras mais queridas do futebol italiano.

Antes do jogo, os 'tifosi' homenagearam o veterano treinador exibindo uma enorme faixa que dizia: "Gratidão eterna a um grande homem."

Claudio Ranieri se destacou como um peregrino do futebol mundial e seu maior feito foi ter levado o inglês Leicester ao título da Premier League em 2016.

--- Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Cagliari - Fiorentina 2 - 3

- Sexta-feira:

(15h45) Genoa - Bologna

- Sábado:

(13h00) Juventus - Monza

(15h45) Milan - Salernitana

- Domingo:

(13h00) Atalanta - Torino

Napoli - Lecce

(15h45) Lazio - Sassuolo

Hellas Verona - Inter

Frosinone - Udinese

Empoli - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 93 37 29 6 2 87 20 67

2. Milan 74 37 22 8 7 73 46 27

3. Bologna 68 37 18 14 5 54 30 24

4. Juventus 68 37 18 14 5 52 31 21

5. Atalanta 66 36 20 6 10 67 39 28

6. Roma 63 37 18 9 10 64 44 20

7. Lazio 60 37 18 6 13 48 38 10

8. Fiorentina 57 37 16 9 12 58 44 14

9. Torino 53 37 13 14 10 36 33 3

10. Napoli 52 37 13 13 11 55 48 7

11. Genoa 46 37 11 13 13 43 45 -2

12. Monza 45 37 11 12 14 39 49 -10

13. Hellas Verona 37 37 9 10 18 36 49 -13

14. Lecce 37 37 8 13 16 32 54 -22

15. Cagliari 36 38 8 12 18 42 68 -26

16. Frosinone 35 37 8 11 18 44 68 -24

17. Udinese 34 37 5 19 13 36 53 -17

18. Empoli 33 37 8 9 20 27 53 -26

19. Sassuolo 29 37 7 8 22 42 74 -32

20. Salernitana 16 37 2 10 25 29 78 -49

./bds/td/nr/bvo/dr/cl/aam/rpr

© Agence France-Presse