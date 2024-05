Bombardeios russos deixam cinco mortos na Ucrânia

Bombardeios russos mataram cinco pessoas na Ucrânia nas últimas horas - quatro em Kharkiv, nordeste do país, e uma na região de Zaporizhzhia, no sul -, informaram nesta quinta-feira as autoridades regionais.

A região de Kharkiv, na fronteira com a Rússia, virou recentemente o epicentro da guerra. As forças de Moscou iniciaram uma ofensiva surpresa na localidade no dia 10 de maio e quase 11.000 pessoas abandonaram a área desde então.

Nas últimas horas, "o Exército russo atacou pelo menos 15 vezes", anunciou o governador regional Oleg Synegubov, no Telegram.

"De acordo com dados preliminares, quatro pessoas morreram no bombardeio em Kharkiv. Estamos tentando determinar a localização de outras duas pessoas", disse.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica a poucas dezenas de quilômetros da fronteira com a Rússia, é bombardeada de maneira incessante desde que os russos iniciaram a invasão do país vizinho, em fevereiro de 2022.

Nas últimas semanas, o Exército russo conseguiu nesta região os maiores avanços territoriais dos últimos 18 meses, aproveitando que a Ucrânia enfrenta uma escassez de armas e de soldados.

Na região de Zaporizhzhia, sul da Ucrânia, um civil de 74 anos morreu em um ataque de artilharia quando estava no quintal da sua casa na localidade de Mala Tomachka, informou o governador regional Ivan Fedorov.

As autoridades russas afirmaram que os ataques ucranianos na região fronteiriça de Belgorod e em Donetsk - uma região do leste da Ucrânia ocupada pelos russos - provocaram duas mortes.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que com esta ofensiva o Exército pretende criar uma zona de segurança para proteger as áreas da fronteira dos bombardeios ucranianos.

bur-jbr/jc/yad/jvb/acc/fp

