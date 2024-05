Bolsas da Ásia fecham mistas, após ata "hawkish" do Fed e sólido balanço da Nvidia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/05/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com algumas pressionadas pelo tom "hawkish" da última ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e outras animadas por sólidos resultados trimestrais da Nvidia.

Na China continental, o índice Xangai Composto teve queda de 1,33%, a 3.116,39 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,72%, a 1.754,06 pontos, sob o peso do fraco desempenho de ações do setor imobiliário e de energia.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 1,70% em Hong Kong, a 18.868,71 pontos, e o Kospi teve baixa marginal de 0,06% em Seul, a 2.721,71 pontos, após o banco central sul-coreano (BoK) deixar seu juro inalterado em 3,5% pela 11ª vez consecutiva.

Ontem, o Fed demonstrou cautela na ata de sua última reunião de política monetária, esfriando as expectativas para eventuais cortes de juros nos EUA este ano. Segundo o documento, vários dirigentes do BC americano estão dispostos a até mesmo a elevar juros de novo caso a inflação volte a ganhar força.

Por outro lado, a fabricante de chips americana Nvidia - uma das "7 magníficas" do setor de tecnologia dos EUA - agradou com balanço trimestral divulgado no fim da tarde de ontem, ajudando a impulsionar ações de semicondutores no Japão e em Taiwan. O índice japonês Nikkei avançou 1,26% em Tóquio hoje, a 39.103,22 pontos, e o taiwanês Taiex subiu 0,26%, a 21.607,43 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, puxada para baixo por ações de mineradoras e de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,46% em Sydney, a 7.811,80 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires