Lucro do PagBank cresce 33% e chega a R$ 522 milhões no 1º trimestre

O PagBank registrou lucro líquido de R$ 522 milhões no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 33% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de R$ 392 milhões. Este é o maior resultado registrado pelo banco em um trimestre. O balanço trimestral foi divulgado nesta quinta-feira (23).

O que aconteceu

A receita líquida no trimestre foi de R$ 4,3 bilhões. Houve um crescimento de 15% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. O resultado foi impulsionado pelo crescimento do negócio de adquirência, liderado por micro, pequenas e médias empresas.

O banco chegou à marca de 31,4 milhões de clientes. Houve um aumento de 2,7 milhões de clientes em um ano — no primeiro trimestre de 2023 o PagBank tinha 28,7 milhões de clientes. Sua estraégia é engajar a base já existente, mais do que buscar por novos consumidores.

Foco está mais em engajar os clientes que já temos, e o crescimento [da base] é algo que virá naturalmente. Engajamento é algo mais forte do que crescimento na nossa estratégia.

Eric Oliveira, diretor de RI, ESG e inteligência de mercado do PagBank

Nos próximos meses, o PagBank vai ampliar as ofertas de crédito. Hoje, o foco do banco são produtos de baixo risco, como crédito consignado, antecipação do saque-aniversário do FGTS e cartão de crédito com limite atrelado aos CDBs do PagBank, mas vão investir em limite especial (cheque especial) e capital de giro. A carteira de crédito voltou a crescer e chegou a R$ 2,7 bilhões no primeiro trimestre.

Destaques do trimestre

O banco teve alguns lançamentos de destaque nos três primeiros meses do ano. Entre eles o PagBank Parcerias, programa de relacionamento e integração com empresas de software e automação comercial, seguro empresarial e o Tap to Pay, tecnologia que permite que o cliente faça compras online ao aproximar o cartão de crédito ou o débito do celular em plataformas de e-commerce.

O PagBank foi reconhecido como melhor banco do Brasil no período pelo Reclame Aqui. Também recebeu o selo RA1000 de qualidade no atendimento pela mesma empresa e foi apontado como uma das 50 marcas mais valiosas do país, segundo o levantamento da Kantar BrandZ.

Este momento atual lembra muito a nossa fase entre 2018 e 2019, em que crescemos de forma acelerada, lucrativa e lançando diversos produtos. Estamos muito otimistas com os próximos meses e anos da companhia.

Alexandre Magnani, CEO do PagBank

Rio Grande do Sul

O PagBank afirma que está monitorando os impactos que as enchentes no Rio Grande do Sul podem ter no negócio do banco. A empresa afirma que ainda é cedo para compartilhar algum número sobre o impacto e que o estado corresponde a uma parcela pequena da empresa. O foco do momento é apoiar as vítimas, principalmente os colaboradores do banco que trabalham no estado, por meio de doações financeiras e de produtos de primeira necessidade.