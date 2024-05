590 km/h: como é avião Super Hércules dos EUA que voou pelo Brasil?

Uma aeronave Super Hércules da Guarda Costeira dos Estados Unidos passou pelo Brasil nesta semana. O modelo é o HC-130J, fabricado pela Lockheed Martin. Ela é utilizada para transporte aéreo pesado e tem uma capacidade de patrulha marítima de longo alcance, servindo tanto para monitoramento, quanto para missões de resgate.

O avião pousou na segunda-feira (20) e decolou na manhã de hoje, confirmou o Aeroporto Internacional do Galeão. O UOL questionou a Embaixada dos EUA no Brasil sobre a presença do Super Hércules. O espaço será atualizado assim que houver resposta.

Twambém nesta segunda (20), um porta-aviões USS George Washington chegou ao Brasil. Segundo a Embaixada dos EUA no Brasil, a passagem do gigante por águas brasileiras faz parte do exercício Southern Seas 2024 das Forças Navais do Comando Sul dos EUA.

Como é o Super Hércules HC-130J?

A aeronave tem motor e hélices considerados "mais avançados" que aumentam a capacidade de altitude e velocidade — ela pode viajar em até 590 km/h e tem capacidade de autonomia de vôo de mais de 20 horas.

O modelo tem cerca de 30 metros de comprimento e 40 metros de envergadura.

Tem um rastreamento em tempo real e integração do Rescue 21, um sistema de computação desenvolvido pela própria Guarda Costeira dos Estados Unidos para comunicação marítima.

La Guardia Costera de los EE. UU. Acepta la 10ª aeronave de vigilancia HC-130J Súper Hércules https://t.co/hZtlVbMMtK pic.twitter.com/uLFsdulb5w -- Espejo Aeronautico (@espaeronautico9) July 4, 2019

Além disso, também conta com um radar avançado e sensores infravermelhos para utilizar tanto em missões de busca e salvamento quanto de segurança e recolhimento de informações.

Ele também um radar de busca em 360º.

Atualmente, a Guarda Costeira dos Estados Unidos tem 16 aeronaves do tipo em frota operacional e há ainda ao menos três em produção.

A Lockheed Martin lançou em 2014 uma versão civil da aeronave, o LM-100J. Apesar de se espelhar no motor da modelo anterior, a nova aeronave não terá as mesmas qualificações militares e equipamentos avançados de comunicação.

Modelo deve participar do maior exercício aéreo da América Latina, que ocorre em Natal, no mês de novembro.