Ancoragem das expectativas de inflação ajuda na perseguição da meta, diz Guillen

(Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta quinta-feira que a ancoragem das expectativas de inflação são um fator importante na condução do nível dos preços de volta à meta e também fornecem credibilidade às autoridades monetárias.

Falando em seminário do European Economics & Financial Centre, Guillen ainda defendeu que o comprometimento com a meta de inflação é essencial para ancorar as expectativas. Ele também argumentou que as economias emergentes precisam de mais cautela ao conduzir sua política monetária no momento.

Após fazer considerações sobre a economia brasileira, Guillen disse que houve progresso na redução da inflação, mas que ainda há um caminho a percorrer.

(Por Fernando Cardoso)