Alckmin diz que Brasil pode dobrar produção de gás natural em 4 anos

(Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira que há possibilidade de o Brasil dobrar a produção de gás natural no país em quatro anos.

"Nós podemos dobrar em quatro anos a produção de gás natural no Brasil", afirmou Alckmin em evento no Rio de Janeiro, citando a conclusão do gasoduto rota 3, em Itaboraí (RJ), e o projeto Sergipe Águas Profundas como componentes para tal expectativa.

Ele disse, em uma participação por vídeo no evento, que está trabalhando com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e que falará com a Petrobras sobre preços.

"O gás para a indústria precisa de um custo menor da molécula para poder incrementar o desenvolvimento industrial."

Ainda, Alckmin afirmou esperar que a Câmara dos Deputados aprove no começo da próxima semana o programa Mover, que concede créditos tributários a empresa do setor automotivo que investir para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões.

A previsão era de que o programa, que pretende distribuir 19,3 bilhões de reais em créditos tributários até 2028 ao setor, fosse votado nesta semana pelos deputados, mas foi adiado.

(Por Rodrigo Viga Gaier, do Rio de Janeiro)