XP corta recomendação de Embraer citando valuation assimétrico

(Reuters) - Analistas da XP cortaram a recomendação das ações da Embraer para "neutra", com preço-alvo de 37 reais, conforme relatório a clientes nesta quarta-feira, avaliando que a fabricante de aviões atingiu "altitude de cruzeiro".

Eles destacaram que os papéis da companhia têm sido um dos destaques entre as ações brasileiras, apoiados por um intenso fluxo de notícias sobre o potencial de renovação de aeronaves comerciais e negociações em andamento no âmbito do cargueiro KC-390.

"Embora esperemos que a empresa colha frutos de melhorias no ROIC e entre em um 'período de colheita' de fluxo de caixa livre nos próximos anos, vemos o valuation como assimétrico -- e a única razão por trás do nosso rebaixamento", afirmaram.

Na visão de Lucas Laghi e equipe, um múltiplo EV/Ebitda 2025e de 7,6 vezes parece acima do que veem a combinação crescimento versus retorno da Embraer sugerindo, com o desconto atual ante os pares como razoavelmente merecido.

Em 2024, as ações da Embraer acumulam um ganho de mais de 70%. Nesta quarta-feira, por volta de 11h05, eram negociadas em baixa de 2,1%, a 38,67 reais.

(Por Paula Arend Laier, em São Paulo)