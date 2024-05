Eduardo Bolsonaro reage a fala de Moraes e sugere que ele está 'preso'

Em resposta a uma fala do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse no X (antigo Twitter) que as ações do ministro o levaram a viver hoje sem liberdade, tão preso quantos os participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro.

O que aconteceu

"Você sai às ruas tranquilo?", diz deputado. Eduardo Bolsonaro questionou a liberdade do ministro, sugerindo que ele não consegue sair de casa, assim como os presos de 8 de janeiro.

Você também está preso, Alexandre, ou você sai às ruas tranquilo? Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega ao clube Pinheiros? Ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais nome por nome daqueles que se sentarão à mesa? Valeu a pena?

Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP)

Ministro estaria desprestigiado. No Instagram, o deputado compartilhou publicação sobre a suspensão da concessão do título de cidadão mato-grossense para os ministros Moraes e Flávio Dino, também do STF.

Post compartilhado por Eduardo Bolsonaro no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

Mais cedo, Moraes ironizou fala antiga de Eduardo Bolsonaro. O ministro relembrou ameaças sofridas pelo STF antes dos atos golpistas de 8 de janeiro. Sem mencionar seu nome, Moraes citou uma declaração feita pelo deputado em 2018. Na época, Eduardo disse que "bastavam um cabo e um soldado para fechar o Supremo".

Todos se recordam que bastavam um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel, estão todos presos. E o Supremo Tribunal Federal aberto, e funcionando. Mas se disse que bastariam um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e um soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se foi para o confronto ao Judiciário, para tentar, exatamente, garantir esse novo populismo.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Para Moraes, comentários como o de Eduardo deram origem a populismo que culminou dos atos golpistas. Na época, em 2018, o deputado respondia a uma pergunta, em um evento, sobre o que poderia acontecer caso o Supremo impedisse a posse do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, seu pai.

O UOL tentou contato com o ministro Alexandre de Moraes e com o deputado Eduardo Bolsonaro. Até a publicação deste texto, não houve resposta.