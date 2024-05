Vendas de moradias usadas nos EUA caem pelo segundo mês consecutivo em abril

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram inesperadamente em abril uma vez que as taxas de hipoteca mais altas e os preços das casas pesaram sobre a demanda, causando outro revés no mercado imobiliário.

As vendas recuaram 1,9% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,14 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quarta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as revendas de casas aumentariam para uma taxa de 4,21 milhões de unidades.

As vendas diminuíram pelo segundo mês consecutivo, apesar de uma melhora na oferta.

O mercado imobiliário deu um passo atrás depois que o investimento residencial cresceu no ritmo mais rápido em mais de três anos no primeiro trimestre, em meio a um ressurgimento das taxas hipotecárias.

A taxa média da popular hipoteca de 30 anos com taxa fixa tem se esforçado para ficar abaixo de 7%, depois de subir para 7,22%, pico em cinco meses, no início de maio, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

Na semana passada, dados do governo mostraram que a construção de moradias unifamiliares e as licenças de construção caíram em abril. A confiança dos construtores de moradias se deteriorou consideravelmente em maio.

(Reportagem de Lucia Mutikani)