Vendas da Tesla voltam a crescer na Europa, com alta de 3% na entrega de veículos em abril

O volume de vendas da Tesla na Europa cresceu 3% em abril de 2024 em relação a igual mês de 2023. A fabricante de veículos elétricos vendeu 11.254 carros na União Europeia (UE) no mês passado, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

A Tesla não informa o volume regional ou mensal, deixando os investidores à procura de dados do setor. Em março, a Tesla viu uma queda de cerca de 5% no ano com a entrega de 66 mil veículos.

No primeiro trimestre, a empresa entregou cerca de 387 mil carros no primeiro trimestre, um tombo de quase 9% frente ao ano anterior.

As coisas parecem um pouco melhores para a Tesla, mas Wall Street continua cautelosa. Os analistas projetam 452 mil entregas globais no segundo trimestre, abaixo das 466 mil em 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.