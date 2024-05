Saiba como seu corpo responde se você comer batata-doce todo dia

A batata-doce é um dos alimentos preferidos de quem faz musculação. E não é a toa. Ele fornece energia para o corpo e garante saciedade prolongada.

Versátil, combina com todas as refeições e pode ser consumido cozido, grelhado e assado, em receitas doces e salgadas.

O alimento é rico em fibras, proteínas, vitaminas A, E, C, K e do complexo B. Também é fonte de minerais como zinco, cálcio, magnésio, ferro, manganês e potássio. Uma porção de 100 gramas da versão cozida contém aproximadamente 77 calorias e 18,4 g de carboidratos.

Entretanto, é preciso cuidado com a monotonia alimentar. A longo prazo, o hábito gera deficiências de determinados nutrientes e excesso de outros. Para ter uma refeição de maior valor nutricional, em vez de repetir os mesmos alimentos todos os dias, repita os grupos de alimentos.

Quem come batata-doce todos os dias, por exemplo, pode trocá-la por outro alimento do grupo de tubérculos, como a mandioquinha, rica em fibras e ótima aliada da digestão, ou inhame, que apresenta boas quantidades de vitaminas do complexo B.

Apesar disso, a queridinha dos que fazem musculação não deixa de ser uma ótima aliada da saúde. A seguir, veja os benefícios de incluir a batata-doce na dieta.

1. Favorece o ganho muscular

Uma boa alimentação é fundamental para o aumento da massa magra, principalmente, neste caso, se envolver o consumo adequado de proteínas e carboidratos.

A absorção lenta dos carboidratos por conta das fibras, disponibiliza ao organismo energia de forma gradual, o que auxilia na melhora do desempenho na atividade física. Uma garantia de combustível até o fim do treino.

2. Melhora a saúde intestinal

As fibras e antioxidantes presentes na batata-doce promovem a saúde intestinal. Quando cozido e resfriado, o alimento também fornece amido resistente, substância que, ao passar pelo intestino grosso, alimenta bactérias benéficas ali presentes.

3. Controla a gordura corporal

Como os carboidratos da batata-doce são digeridos mais lentamente, ao consumir o alimento há um aumento gradual da glicose no sangue. Isso evita picos de insulina, hormônio responsável pelo acúmulo de gordura corporal.

4. Melhora a visão

Por ser um alimento rico em betacaroteno, precursor da vitamina A, tem forte relação com os cuidados com a visão, já que essa vitamina ajuda a proteger a córnea. Além disso, as batatas-doces roxas possuem antocianina, um flavonoide que previne sintomas como cansaço ocular, visão dupla, dor ao redor dos olhos e visão turva.

5. Fortalece o sistema imunológico

A vitamina A presente no tubérculo contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, além de atuar como antioxidante, protegendo nosso corpo da ação nociva do excesso de radicais livres. E também possui vitamina C, que atua como antioxidante e contribui para deixar o organismo mais forte para combater infecções ou outras doenças.

6. Controla a pressão arterial

Os sais minerais como zinco, cálcio, magnésio, ferro, manganês e potássio ajudam no controle da pressão arterial. A batata-doce cozida contém 148 mg de potássio a cada 100 gramas. O mineral melhora o tônus vascular e ajuda na redução da pressão arterial.

Modo de preparo influencia benefícios

Quanto mais aquecida a batata-doce for, mais seu índice glicêmico aumenta. Se esse for um ponto de preocupação para você, evite a versão assada. No forno, a batata-doce desidrata e seus grânulos de amido quebram, tornando a digestão mais fácil.

Como ela é mais consistente, pode demorar para ficar pronta no vapor (versão que melhor preserva os nutrientes). Por isso, não tem problema cozinhar na água mesmo. Para evitar que as substâncias benéficas se percam, coloque na panela inteira ou no máximo cortada ao meio, com pouca água, e cozinhe em fogo médio por um período que pode variar entre 15 e 25 minutos, dependendo do tamanho,

Fontes: Amanda Felippe Padoveze, nutricionista; Daniela de Assumpção, nutricionista; Maria Fernanda Vischi D'Ottavio, nutricionista; Cristiane Hanashiro, nutricionista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo; Indiomara Baratto, nutricionista e doutora em Ciências da Saúde / Obstetrícia pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo); Simone Silva, nutricionista da Clínica Simone Neri.

*Com informações de reportagem publicada em 06/05/2024 e 28/04/2020