RS: prefeituras podem cadastrar famílias com direito a auxílio de R$ 5.100

As prefeituras das 369 cidades atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul podem enviar, a partir desta quarta-feira (22), as informações sobre as famílias afetadas para o governo federal. O procedimento é o critério inicial para o pagamento do Auxílio Reconstrução de R$ 5.100 para a população gaúcha.

O que aconteceu

O benefício anunciado na semana passada tem sua etapa inicial nesta quarta-feira (22). Cabe às prefeituras municipais realizar o cadastro das famílias atingidas pelo desastre natural no estado. O envio das informações é restrito a um único usuário da cidade, de preferência membro da Defesa Civil.

Usuário selecionado para fazer os cadastros deve ter acesso ao Gov.Br e ao TransfereGov. Pelas plataformas, o responsável de cada município deve enviar duas planilhas. Uma delas deve conter os logradouros atingidos pleas fortes chuva e a outra a precisa listar as famílias residentes nos locais.

Envio deve conter informações detalhadas. O cadastro deve ser realizado com o nome completo e CPF do responsável familiar, nome completo e CPF dos integrantes da família, o endereço completo de residência e o telefone para contato dos atingidos pelo desastre.

Após o cadastro das prefeituras, a população precisará conferir as informações. Finalizado o envio dos dados, os atingidos pela tragédia poderão, a partir da próxima segunda-feira (27), utilizar suas contas no sistema Gov.Br para garantir a veracidade das informações.

O governo federal estima que cerca de 240 mil famílias serão beneficiadas com o Auxílio Reconstrução. A parcela única é destinada àqueles que abandonaram suas casas, de forma temporária ou definitiva, após as enchentes. O valor de R$ 5.100 visa auxiliar com a reposição de eletrodomésticos e outros bens perdidos.

Os pagamentos serão realizados pela Caixa Econômica Federal. O responsável familiar que já tiver conta aberta na instituição receberá o valor sem preocupações. Para os demais, será aberta uma conta poupança social digital automaticamente para o recebimento do benefício.