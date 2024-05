Sequestro de Anic: quem é a filha de Lourival presa no caso de sequestro

Maria Luiza Vieira Fadiga, filha de Lourival Correa Netto Fadiga, suspeito pelo sumiço da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, é considerada cúmplice do crime e também foi presa.

Quem é a filha de Lourival presa no caso de sequestro?

Maria Luiza Vieira Fadiga tem 24 anos e se apresenta nas redes sociais como artista plástica. Segundo o jornal O Globo, ela exibe em suas publicações no Instagram uma vida ligada à cultura, com visitas a museus e galerias e idas a festivais de música.

Em um de seus posts, ela aparece ao lado do irmão, Henrique Vieira Fadiga, que também está preso. Na foto, os dois estão no Rock in Rio.

Maria Luiza e Henrique, filhos de Lourival Correa Netto Fadiga, no Rock in Rio Imagem: Reprodução

Maria Luiza tem outros dois perfis no Instagram, ainda de acordo com o jornal. Em um deles, a jovem compartilha ilustrações, enquanto no outro divulga um bazar com endereço em Teresópolis (RJ). Em seu perfil no TikTok, ela já chegou a fazer um vídeo ao lado do pai, Lourival — o suposto sequestrador de Anic.

Já segundo o SBT, Maria Luiza também trabalha na loja de eletrônicos da família. Seu nome aparece como proprietária do estabelecimento, de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

Papel de Maria Luiza no crime. De acordo com o Metrópoles, a jovem é considerada cúmplice do crime por ter ido com o pai à concessionária comprar um carro de luxo de R$ 500 mil em dinheiro vivo — bem foi colocado no nome dela. Maria Luiza também é acusada de ter lavado o dinheiro pedido no resgate de Anic com a compra dos 950 aparelhos celulares.

Relembre o caso

Anic de Almeida Peixoto Herdy, 55, desapareceu em 29 de fevereiro. Ela foi vista pela última vez ao estacionar seu carro em um shopping de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Ela é casada com Benjamin Cordeiro Herdy, 78. Ele é um dos filhos do fundador de um complexo educacional na Baixada Fluminense, que deu origem à universidade Unigranrio, vendida em 2021.

Anic de Almeida Peixoto Herdy desapareceu em 29 de fevereiro Imagem: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil investiga o caso, mas os trabalhos estão em segredo de Justiça. A polícia ainda apura se a advogada e estudante de psicologia está viva — o Ministério Público do Rio de Janeiro suspeita que ela foi assassinada e teve o cadáver ocultado.

O marido de Anic, Benjamin, recebeu mensagens após o sumiço de Anic. Em uma delas, foi pedido pelo suposto sequestrador um resgate de R$ 4,6 milhões. O trechos foram exibidos no "Fantástico", da TV Globo.

Benjamin relatou dificuldade para sacar o dinheiro. Os sequestradores sugeriram que ele pedisse ajuda a "Gordo", apelido de Lourival Correa Netto Fadiga. De acordo com a TV Globo, Lourival convivia com a família há pelo menos três anos e se dizia policial federal — o que era mentira.

Boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Anic só foi registrado em 14 de março, pela filha dela. Segundo a polícia, a ideia de não levar os fatos ao conhecimento das autoridades locais partiu do próprio Lourival, o que retardou o início das investigações.

Amigo da família, Lourival é suspeito de envolvimento no sequestro. A polícia identificou que, após o pagamento do resgate, "Gordo" comprou uma caminhonete em uma concessionária na Barra da Tijuca por R$ 500 mil em dinheiro vivo, além de uma moto por R$ 30 mil. Ele, seus dois filhos e sua amante foram presos.