Comitê Nacional Republicano em Washington é esvaziado após receber pacote com frascos de sangue

Por Tim Reid e Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - A sede do Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) em Washington foi brevemente esvaziada na manhã de quarta-feira, depois que um pacote suspeito contendo dois frascos de sangue foi entregue ao prédio, disse a polícia.

O RNC, organização controladora do Partido Republicano, está desempenhando um papel importante na campanha do ex-presidente Donald Trump, que enfrentará o atual presidente, democrata Joe Biden, nas eleições de 5 de novembro.

As autoridades inicialmente fecharam um quarteirão do centro da cidade e instruíram funcionários a evitarem a área. No meio da manhã, os funcionários estavam entrando novamente no prédio e a polícia estava saindo do local, segundo uma testemunha da Reuters.

“A origem do pacote e seu conteúdo serão investigados mais detalhadamente”, disse a Polícia do Capitólio dos EUA em comunicado.

O RNC não respondeu a um pedido de comentário.

(Reportagem de Tim Reid, Gram Slattery e Doina Chiacu)