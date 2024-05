Petróleo cai pelo 3º dia seguido com perspectiva de juros ainda elevados nos EUA

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 1% nesta quarta-feira, recuando pelo terceiro dia consecutivo, com dirigentes do Fed reacendendo preocupações sobre a demanda por petróleo ao indicarem que os cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos podem ser adiados devido à inflação sustentada.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 0,98 dólar, ou 1,18%, a 81,90 dólares por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 1,09 dólar, ou 1,39%, para 77,57 dólares. Ambos os contratos de referência encerraram com recuo de cerca de 1% na terça-feira.

As autoridades do Federal Reserve, em sua reunião mais recente de política monetária, indicaram que a inflação pode levar mais tempo para diminuir do que se pensava anteriormente, mostraram as atas da reunião de maio do banco central norte-americano, divulgadas nesta quarta-feira.

Taxas de juros mais baixas reduzem os custos de empréstimos, liberando fundos que podem impulsionar o crescimento econômico e a demanda por petróleo. "Não esperaria cortes nos juros antes de uma das reuniões de outono (no hemisfério norte)", disse John Kilduff, da Again Capital.

Também nos EUA, a Administração de Informação de Energia disse que os estoques de petróleo aumentaram em 1,8 milhão de barris durante a semana encerrada em 17 de maio, contra previsão em pesquisa da Reuters de uma redução de 2,5 milhões de barris e versus um aumento de 2,48 milhões de barris mostrado nos dados do Instituto Americano de Petróleo, um grupo do setor.

"Houve uma forte procura por petróleo bruto por parte das refinarias e a demanda por gasolina foi uma das mais altas que já vimos há algum tempo", disse Kilduff. Parte desse aumento na demanda se deve ao armazenamento pré-fim de semana do Memorial Day nos EUA pelos fornecedores, observou ele.

(Reportagem de Nicole Jao; reportagem adicional de Alex Lawler, Deep Vakil e Sudarshan Varadhan)