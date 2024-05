Lula recebe diplomata da Sérvia e se surpreende com presença de Petkovic

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) se reuniu com o embaixador da Sérvia, Aleksandar Ristic, e se surpreendeu ao encontrar o ex-jogador Dejan Petkovic. O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira (22) no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

O encontro com o ex-atleta foi registrado por Lula nas redes sociais. "Recebi o embaixador da Sérvia, Aleksandar Ristic, para apresentação de suas cartas credenciais. E de surpresa ele trouxe o sérvio mais brasileiro e famoso do nosso país", escreveu o presidente. Na foto, Petkovic aparece cumprimentando Lula.

Ex-jogador é conhecido no Brasil por ter atuado em vários clubes brasileiros. Na lista de times estão principalmente os cariocas, entre eles Flamengo, Fluminense e Vasco.

Petkovic compartilhou o post de Lula. Ele é cônsul honorário da Sérvia no Rio de Janeiro.

Lula teve uma série de compromissos com autoridades internacionais nesta quarta-feira (22). Além de receber as cartas credenciais do embaixador da Sérvia, ele recebeu o mesmo documento de diplomatas da Eslováquia, Timor-Leste, Botsuana, Geórgia, Ruanda, Benim e Irã.