Peso argentino atinge mínima recorde no mercado paralelo em meio a tensões políticas

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES (Reuters) - O peso argentino depreciava 3,91% frente ao dólar no mercado paralelo nesta quarta-feira, atingindo um piso histórico de 1.280 por dólar, com uma tendência de alta neste ano perdendo força devido ao aumento das tensões políticas e à desaceleração das exportações de grãos.

A diferença entre a taxa de câmbio oficial e o popular mercado paralelo usado para contornar os rígidos controles de capital aumentou para cerca de 44%. Essa diferença havia diminuído de quase 200% para menos de 18% depois que o presidente libertário Javier Milei assumiu o cargo em dezembro e desvalorizou drasticamente a taxa de câmbio oficial.

Operadores minimizaram o movimento de venda da moeda, mas o peso argentino vem enfrentando uma tendência de queda nos últimos dias devido às tensões políticas, à lentidão das vendas agrícolas e à decisão do banco central argentino de reduzir as taxas de juros de 50% para 40% na semana passada.

O governo de Milei também está enfrentando atrasos em seus planos de reformas e tem esperança de firmar um pacto com governadores regionais, o que é fundamental para conseguir implementar medidas com apenas uma minoria no Congresso local e uma presença regional limitada.