Por R$ 200, essa furadeira e parafusadeira faz sucesso; veja opiniões

Para quem curte montar móveis e fazer pequenas instalações em casa, a Parafusadeira e Furadeira, da marca Vonder, promete facilitar e agilizar esse reparos domésticos. Indicada para soltar e apertar parafusos e fazer furos em madeiras ou metais, ela é elogiada pelos consumidores pela praticidade e duração da bateria.

A ferramenta inclui ainda uma maleta com acessórios, como brocas e bits, e um carregador bivolt automático. A seguir, listamos mais detalhes sobre produto e o que diz quem o comprou:

O que essa parafusadeira e furadeira tem de bom?

Indicada para soltar e apertar parafusos de até 6 milímetros de diâmetro e fazer furos em madeiras ou metais;

Acompanha maleta com seis brocas para madeira, seis bits e um soquete magnético encaixe de 1/4";

Regulagem para 18 posições de torque e uma posição para perfuração;

LED para melhor visibilidade do local de trabalho;

Cabo com revestimento emborrachado, para mais conforto durante o uso;

Bateria de íons de lítio que proporciona eficiência de operação;

Acompanha carregador bivolt automático.

O que diz quem comprou esse produto?

A furadeira e parafusadeira tem mais de 8.700 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 83% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,7. Veja a seguir a opinião de quem comprou:

Quebra galho danado. Produto muito bom, bateria durável, dá para fazer uns pequenos trabalhos. Só não fura concreto, rs. Para montagem e desmontagem de móveis é excelente. Ana Aurea

A parafusadeira da Vonder é tão boa que essa é a segunda que eu compro. Uma para minha casa e outra para o trabalho. Pensa em um produto útil e de investimento certeiro! Muito prática e cumpre o que promete. Recomendo fortemente! Danielle

Parafusadeira de uso domestico e barata. Bateria boa. Vem com brocas. Compensa. Wellington

É um equipamento de fácil uso, silencioso e que cumpre as funções para as quais foi feita. Em pleno domingo, consegui fazer diversos furos para pendurar quadros na parede com a certeza de que não incomodou os vizinhos. Na mesma carga de bateria, usei a furadeira e parafusadeira para montar uma mesa de cabeceira e, mais uma vez, o produto saiu-se muito bem. Em nenhum momento faltou torque, e o serviço foi completado com precisão e relativa rapidez. Eduardo

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam da falta de força do produto e da duração de sua bateria, que consideram baixa.

Essa parafusadeira é péssima, não tem força alguma. Fui parafusar uma tábua de pinus, e ela não conseguiu. Muito fraca! [...]. Rafael

Muito fraca, e o mandril vem torto. Quando vai furar com uma broca (não tem força pra furar quase nada) ou parafusar com o bit, ela não gira bem centralizada e fica balançando para os lados. Sim, já conferi e nem a broca nem o bit ficaram mal encaixados no mandril. Tulio da Rocha Soares

A bateria é fraca. Marcos Edson Chaouiche

