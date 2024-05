OpenAI fecha acordo com News Corp para uso de conteúdo jornalístico

A News Corp, proprietária do Wall Street Journal, assinou um importante pacto de licenciamento de conteúdo com a empresa geradora de inteligência artificial OpenAI, com o objetivo de lucrar com uma tecnologia que promete ter um impacto profundo na indústria de publicação de notícias.

O acordo pode valer mais de US$ 250 milhões em cinco anos, incluindo compensação em dinheiro e créditos pelo uso da tecnologia OpenAI, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O acordo permite que a OpenAI use o conteúdo das notícias voltadas ao consumidor da News Corp, incluindo arquivos, para responder às dúvidas dos usuários e treinar sua tecnologia.

O acordo da News Corp garante que o conteúdo não estará disponível no ChatGPT imediatamente após a publicação, segundo uma pessoa familiarizada com o acordo.

A News Corp se junta a uma lista crescente de editoras que firmaram parcerias comerciais com a OpenAI, incluindo a controladora do Politico e do Business Insider, Axel Springer; A Associated Press; o Financial Times; e a proprietária de publicações como People e Better Homes & Gardens.

Outras editoras, incluindo o New York Times, optaram por combater a OpenAI e sua patrocinadora, a Microsoft, no tribunal, dizendo que seu conteúdo foi usado sem permissão para treinar ferramentas de inteligência artificial e preencher respostas para os usuários. A OpenAI disse que o processo não tem mérito.