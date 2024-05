O que acontece quando paro de tomar um remédio como Ozempic ou Mounjaro?

Medicamentos como o Ozempic são muito eficazes para ajudar a maioria das pessoas que os tomam a perder peso. A semaglutida (vendida como Wegovy e Ozempic) e a tirzepatida (vendida como Zepbound e Mounjaro) são os mais conhecidos da classe de medicamentos que imitam os hormônios para reduzir a sensação de fome.

Mas será que o peso volta quando você para de usá-los?

A resposta curta é sim. A interrupção do uso da tirzepatida e da semaglutida resultará em ganho de peso na maioria das pessoas.

Então, esses medicamentos são simplesmente outra forma (cara) de dieta ioiô? Vamos dar uma olhada no que as evidências mostram até agora.

É um tratamento de longo prazo

Se você tiver uma infecção bacteriana, os antibióticos ajudarão seu corpo a combater os germes que causam a doença. Você toma a medicação completa e a infecção desaparece.

No caso da obesidade, tomar tirzepatida ou semaglutida pode ajudar seu corpo a se livrar da gordura. No entanto, isso não corrige os motivos pelos quais você ganhou peso, pois a obesidade é uma doença crônica e complexa. Quando você interrompe os medicamentos, o peso volta.

Talvez uma comparação mais útil seja com a pressão alta, também conhecida como hipertensão. O tratamento da hipertensão é vitalício. O mesmo acontece com a obesidade.

Os medicamentos funcionam, mas somente enquanto você os estiver tomando. (Embora a obesidade seja mais complicada do que a hipertensão, pois muitos fatores diferentes a causam e a perpetuam).

Portanto, são necessárias várias abordagens simultâneas; o uso de medicamentos pode ser uma parte importante do gerenciamento eficaz, mas, por si só, costuma ser insuficiente. E em um efeito indireto indesejado, a interrupção da medicação pode prejudicar outras estratégias para perder peso, como comer menos.

Por que as pessoas param?

As pesquisas mostram que entre 6% e 13,5% dos participantes param de tomar esses medicamentos, principalmente por causa dos efeitos colaterais.

Mas esses estudos não levam em conta as pessoas forçadas a parar por causa do custo ou problemas de fornecimento generalizado. Não sabemos quantas pessoas precisaram parar de tomar esse medicamento nos últimos anos por esses motivos.

Portanto, é importante entender o que a parada faz com o corpo.

Então, o que acontece quando você para?

Imagem: iStock

Quando você para de usar a tirzepatida ou a semaglutida, ela leva vários dias (ou até mesmo algumas semanas) para sair do seu sistema. Quando isso acontece, várias coisas ocorrem:

Você começa a sentir fome novamente, porque tanto seu cérebro quanto seu intestino não têm mais o medicamento trabalhando para fazer você se sentir saciado.

Os níveis de açúcar no sangue aumentam, pois o medicamento não está mais agindo no pâncreas para ajudar a controlar esse problema. Se você tiver diabetes e obesidade, talvez precise tomar outros medicamentos para manter os níveis de açúcar em uma faixa aceitável. Independentemente de ter diabetes ou não, pode ser necessário comer alimentos com baixo índice glicêmico para estabilizar os níveis de açúcar no sangue.

Em longo prazo, a maioria das pessoas volta a ter níveis anteriores de pressão arterial e colesterol, à medida que o peso volta.

O ganho de peso se dará principalmente na forma de gordura, porque ela será adquirida mais rapidamente do que o músculo esquelético.

Enquanto você estava tomando a medicação, terá perdido proporcionalmente menos músculo esquelético do que gordura. A perda muscular é inevitável quando se perde peso, independentemente de usar ou não medicamentos. O problema é que, quando você interrompe o uso da medicação, seu corpo preferencialmente engorda.

A interrupção e o início da medicação são um problema?

As pessoas cujo peso flutua com tirzepatida ou semaglutida podem experimentar algumas das desvantagens da dieta ioiô.

Quando você entra e sai de dietas, é como uma montanha-russa para seu corpo. Cada vez que você recupera o peso, seu corpo tem de lidar com picos de pressão arterial, frequência cardíaca e como seu corpo lida com açúcares e gorduras. Isso pode estressar o coração e o sistema cardiovascular em geral, pois ele precisa responder a flutuações maiores do que o normal.

É interessante notar que o risco para o corpo decorrente das flutuações de peso é maior para pessoas que não são obesas. Isso deve ser um alerta para aqueles que não são obesos, mas que ainda estão usando tirzepatida ou semaglutida para tentar perder peso indesejado.

Como você pode evitar o ganho de peso quando parar?

Imagem: iStock

O medo de voltar a ganhar peso ao parar de tomar esses medicamentos é válido e precisa ser abordado diretamente.

Como a obesidade tem muitas causas e fatores que a perpetuam, são necessárias muitas abordagens baseadas em evidências para reduzir o ganho de peso. Isso pode incluir:

Ter qualidade de sono

Exercitar-se de forma a construir e manter os músculos. Enquanto estiver tomando o medicamento, você provavelmente perderá músculos e gordura, embora isso não seja inevitável, especialmente se você se exercitar regularmente enquanto estiver tomando o medicamento.

Abordar os aspectos emocionais e culturais da vida que contribuem para comer demais e/ou comer alimentos não saudáveis e como você vê o seu corpo. O estigma e a vergonha em relação à forma e ao tamanho do corpo não são curados com o uso desse medicamento. Mesmo que você tenha uma relação saudável com a comida, vivemos em uma cultura que é gordofóbica e discrimina as pessoas com corpos maiores.

Comer de forma saudável, com a esperança de continuar com os hábitos que foram formados durante o uso da medicação. Comer refeições com alto teor de nutrientes e fibras, por exemplo, e porções menores em geral.

Muitas pessoas deixarão de tomar tirzepatida ou semaglutida em algum momento, já que são caros e escassos. Quando isso acontecer, é importante entender o que acontecerá e o que você pode fazer para ajudar a evitar as consequências. Também é importante fazer revisões regulares com seu médico.

*Natasha Yates, doutoranda e clínica geral, Bond University

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.