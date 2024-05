Motorista de Mercedes se apresenta à polícia quase 2 dias após batida em SP

O motorista do carro de luxo Carlos André Pedroni, que fugiu sem prestar socorro após um acidente em Barueri (SP), se apresentou à polícia no início da tarde desta quarta-feira (22), quase dois dias após a colisão.

O que aconteceu

O empresário Carlos André Pedroni presta depoimento no 2º DP de Barueri. A suspeita é de que ele tenha atingido a moto enquanto disputava um "racha" com o motorista de outro Mercedes.

A advogada Nelianna Mota, que representa Pedroni, disse que ele nega o racha. "Na verdade, ele está tomando conhecimento agora, nós também, a gente prefere que ele venha e preste os esclarecimentos às autoridades. Até para evitar um tumulto processual", disse aos jornalistas em frente à delegacia.

Empresário é investigado por fuga do local do acidente, lesão corporal qualificada e possível racha. ''Vamos analisar as imagens e, com provas técnicas, poderemos comprovar o racha'', explicou o delegado Ednelson Martins.

Outro carro de luxo que aparece nas imagens durante o acidente também foi identificado. O dentista Roberto Viotto prestou depoimento à polícia na madrugada desta quarta. Segundo a advogada Silmara Viotto, ele teria se apresentado espontaneamente aos policiais quando viu o acidente pela TV no dia seguinte. O carro ficou retido para perícia.

''O que houve foi que o Viotto viu o Mercedes se aproximando, acelerou e foi embora'', explicou ao UOL. Segundo a advogada, ele não teria visto nada do acidente, porque estava ''à frente do outro carro, e estava escuro''.

Condutor da moto atingida será ouvido assim que for liberado do hospital. ''O condutor da moto está bem, está passando por uma avaliação de possível cirurgia. A gente espera poder falar também com ele, pois será uma prova importante do que realmente aconteceu naquele local".

Entenda caso

A mulher, de 36 anos e que teve a perna amputada, estava na garupa de uma moto. O caso foi registrado na noite da segunda-feira (20) e a informação foi repassada por testemunhas à Polícia Civil.

Motoristas dos dois carros fugiram sem prestar socorro. A mulher está internada em um hospital do município. O estado de saúde dela é estável, informou a Prefeitura de Barueri.

Condutor da moto ficou ferido e também foi socorrido. Ele fazia transporte por aplicativo e tinha acabado de buscar a passageira. O serviço de mototáxi não é regulado no município, informou a prefeitura.

Velocidade da pista é de 40 km/h. Não há registro de qual era a velocidade dos veículos que apostavam corrida no local.

Um dos carros envolvidos foi apreendido. Ele estava em um estacionamento de uma igreja.

Nenhum suspeito foi preso até a manhã desta quarta (22).