Massageador Relaxmedic é potente e ajuda a relaxar: 'o melhor que já usei'

Eu já testei diversos massageadores diferentes, inclusive para fazer outros reviews aqui para o Guia de Compras UOL. Quando recebi o Hammer Super Massage, da Relaxmedic, confesso que a minha primeira reação foi pensar: "mais um?"

Pelo preço, achei que seria um produto legal, mas sem nenhum grande diferencial. Tudo mudou assim que comecei a testá-lo nas minhas costas. Eu gostei muito! É o melhor massageador que já usei.

O que mais gostei

Design. A primeira coisa que curti foi a facilidade que ele tem em alcançar as costas todas. Como o produto tem um design comprido, dá para segurar em uma das pontas e se automassagear. Você consegue descer com ele até a cintura sem precisar da ajuda de mais ninguém.

Potência. Ele tem apenas duas intensidades, mas que, para mim, são mais do que suficientes. Preciso confessar que, inclusive, a potência mais alta foi muito forte para mim. Enquanto massageava o trapézio, comecei a sentir dor de cabeça com a vibração intensa. Então, fiquei na mais fraca mesmo e foi ótimo.

Tipos diferentes de massagem. O massageador vem com três acessórios para três tipos de resultado:

De cinco pontas: propõe uma massagem mais intensa, para relaxar o corpo todo;

De uma ponta: faz um trabalho mais localizado e que promete alívio pontual;

Liso: faz uma massagem mais suave.

O que eu mais gostei foi o de cinco pontas, principalmente para as costas, e o de uma ponta para a região do trapézio, que estava muito tensionada.

Massageador com acessório de cinco pontas, para uma massagem mais intensa Imagem: Alexandre de Pádua

Pontos de atenção

É com fio. Diferentemente de outros modelos que testei, esse precisa ser ligado na tomada. Em compensação, o seu cabo é longo.

Não é bivolt. O modelo precisa ser comprado na voltagem da sua cidade. Isso pode ser especialmente ruim para quem viaja muito.

É grande e pesado. Diferentemente de outros massageadores mais simples, esse é maior e mais pesado. Não chegou a fazer o meu braço cansar, mas ele não é tão levinho quanto os que são menos potentes.

Vale ressaltar que essas características existem nesse massageador justamente por causa das suas principais qualidades: potência e alcance. Não dá para se ter tudo, né?

Outras características

Além disso, eu havia lido alguns reviews dizendo que esse modelo era muito barulhento, mas eu não achei, não. Ele faz um barulho, sim, mas nada muito diferente de outros disponíveis no mercado.

Imagem: Alexandre de Pádua

Para quem eu indico

O massageador da Relaxmedic é uma ótima opção para quem quer uma massagem mais intensa do que os que são a bateria podem proporcionar.

Para esportistas ou para pessoas tensas que vivem com dor nas costas -como eu— ele funciona muito bem.

Por outro lado, quem precisa de algo mais portátil para levar em viagens ou em competições em outras cidades, esse modelo pode não ser a melhor escolha.

