Preso, marido de cantora gospel é suspeito de abusar de filha de assessora

O brasileiro Marcus Martin Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, foi preso ontem (21), nos EUA, como suspeito de molestar uma criança em abril do ano passado.

O que aconteceu

O caso veio à tona em um post da Hope & Justice Foundation, uma organização fundada na Flórida, nos EUA, pela advogada Anna Paula Moreira Alves-Lazaro. Sua missão é "a prevenção e combate ao tráfico humano, contrabando de pessoas, violência doméstica e abuso e exploração sexual infantil", segundo o site.

Na postagem publicada no perfil da fundação no Instagram, a advogada informa que Marcus Grubert, um dos três filhos do pastor Irineo Grubert, foi preso por "estupro de vulnerável". Ela escreve que, há um ano, a Hope & Justice Foundation vem lutando ao lado da família da vítima para garantir que a justiça fosse feita neste caso.

O apoio emocional, psicológico e jurídico prestado desde que a fundação foi acionada e foi fundamental para o desfecho do inquérito policial que agora se encerra. A luta não para por aqui; o processo judicial será iniciado e a Hope & Justice Foundation estará vigilante e firme no combate à violência sexual infantil.

Anna Paula Moreira Alves-Lázaro

A criança em questão é filha de uma amiga e ex-assessora da cantora Heloísa Rosa, cujas canções evangélicas atraem fãs em todo o Brasil e também nos EUA. Somente no Instagram, ela possui 465 mil seguidores. O inquérito segue em segredo de justiça.

Hoje, em entrevista veiculada no programa Encontro, da Rede Globo, a mãe da criança afirmou que a filha, de 6 anos, era muito amiga da filha da cantora. E que o suposto abuso teria acontecido durante uma estada da criança, por uma noite, na casa de Heloísa Rosa. Ambas as famílias moram nos EUA.

"Naquela noite, achei que não teria problema. Quando cheguei, eu percebi que ela [Heloísa] estava bem tensa, nervosa. E daí fomos embora", contou a mãe. "Ao chegar em casa, ela relatou para mim que algo de estranho havia acontecido", afirmou, dizendo-se impedida de entrar em detalhes por conta do sigilo.

A mulher conta ainda que a cantora se colocou ao seu lado, prontificando-se a depor em seu favor. Porém, 35 dias, depois, deixou de comparecer à delegacia na data marcada para o depoimento contra o marido. E nunca mais respondeu às mensagens da assessora. O UOL entrou em contato com Heloísa Rosa, mas até o momento a cantora ainda não havia respondido. O espaço segue aberto para sua manifestação.

O que diz a família do suspeito

Marcus Martin Grubert é filho do pastor Irineo Grubert, conhecido líder de pastores, escritor e conferencista. Ao UOL, o pai diz que o filho se diz inocente e que comprovará isso na justiça americana. Enquanto isso, tenta lidar com os comentários agressivos e acusatórios que vem recebendo de internautas. O UOL tentou contato com a defesa Marcus. O espaço segue aberto para manifestação.

Em primeiro lugar, meu nome e honra não deveriam entrar em julgamento. Tenho 65 anos, 37 de ministério sem manchas ou desvios de conduta. Meu filho Marcus está sendo acusado de um crime ao qual se declara inocente. A sua prisão não é sua condenação, mas uma prevenção da justiça para averiguação dos fatos denunciados. Confiamos na justiça, pois a mesma dará a resposta de quem está com a verdade.

Por outro lado, é um momento muito triste e doloroso que estamos passando como família. Pois, como homem público, sei que as denúncias são colocadas em holofotes e a verdade sobre os fatos retratadas com letras minúsculas. Como pastor e ser humano também não compactuo com nenhum tipo de maldade contra um inocente ou crianças. Mas meu filho se diz inocente e provará isto na justiça, que é o canal competente.

Irineo Grubert

Na ficha do brasileiro, no sistema correcional do condado de Osceola, consta a acusação de violação sexual contra criança Imagem: Reprodução/Osceola County Corrections

Fichado na polícia

Grubert trabalha há dois anos como gestor de relações de uma empresa de logística de transportes nos EUA. Anteriormente, foi sócio-associado de uma empresa financeira. Antes de ir morar nos Estados Unidos, atuou como editor-executivo em uma empresa de promoção de shows.

Ele foi preso pela polícia do condado de Osceola, na Flórida. O UOL encontrou a ficha do brasileiro no site do sistema correcional do condado. Ele foi preso sob o código 794.011-8C que, segundo o Florida Statute, é um crime de violação sexual que ocorre quando uma pessoa com autoridade familiar, ou de custódia, solicita ou comete violação sexual contra uma criança.

Segundo a lei, a violação ocorre quando:

A pessoa penetra ou tem união com o órgão sexual da vítima no ânus, vagina ou boca;

A pessoa penetra o ânus ou vagina da vítima com um objeto;

A pessoa lesiona o órgão sexual da vítima para tentar cometer um ato de violação sexual.

A violação sexual é um crime de segundo grau na Flórida, e pode resultar em até 15 anos de prisão e 15 anos de liberdade condicional para o sexo ofensor, se a vítima tiver mais de 18 anos. O consentimento é definido como consentimento inteligente, consciente e voluntário, e não inclui submissão coagida.