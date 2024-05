Ex-craques farão jogo beneficente para vítimas das inundações no RS

Ex-craques do futebol brasileiro como Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Bebeto vão participar de um jogo no próximo domingo (26), no Maracanã, para arrecadar fundos para as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

Além do trio de campeões mundiais, vão participar do jogo o ex-lateral Filipe Luís, a lateral Tamires e os técnicos Mano Menezes e Dorival Júnior, que atualmente comanda a Seleção Brasileira.

"Nós tivemos a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo, agora vamos levantar a taça da solidariedade", afirmou Cafu ao portal Globo Esporte.

Além das estrelas do futebol, o jogo, que será disputado a partir das 16h00 (horário de Brasília) terá a presença de artistas como os cantores Belo e Wesley Safadão, afirmou a Rede Globo, que promove a iniciativa.

"Gostaria de convidar todo o povo brasileiro para que participe dessa corrente solidária em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Precisamos do apoio de todos vocês", disse Dorival Júnior em um vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A renda da comercialização da transmissão de televisão e da bilheteria (ingressos a partir de R$ 60) será doada às organizações que ajudam as vítimas, afirmou a Globo, que conta com o respaldo da CBF e da prefeitura do Rio de Janeiro.

O Rio Grande do Sul viveu nas últimas semanas um desastre climático inédito, com zonas urbanas e rurais devastadas por rios que transbordaram devido ao grande volume de chuvas.

Cerca de 90% dos municípios do estado foram afetados. Mais de 160 pessoas morreram e 82 estão desaparecidas, segundo o balanço oficial.

raa/mls/ma/cb

© Agence France-Presse