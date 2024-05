Por que maconha está levando mais idosos ao pronto-socorro no Canadá?

Muitos podem pensar que os jovens são o principal grupo que desfruta da liberdade da Cannabis legalizada. Mas, no Canadá, o maior aumento de usuários após a legalização aconteceu entre os adultos mais velhos —acima de 65 anos.

Inclusive, o número de idosos hospitalizados por envenenamento por Cannabis triplicou depois que o país legalizou a venda de maconha no varejo, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira (20) no periódico JAMA Internal Medicine.

O que aconteceu

Aumento das intoxicações entre idosos. O estudo descobriu que depois que o Canadá legalizou a maconha, o número de atendimentos de emergência por envenenamento por Cannabis aumentou acentuadamente entre pessoas com 65 anos ou mais, em Ontário.

Foram analisados dados de três períodos ao longo de quase oito anos. Os pesquisadores analisaram dados de 2015 a 2022: a era pré-legalização; o primeiro período de legalização, que permitiu a venda apenas de flores secas de Cannabis; e o segundo período de legalização, que permitiu a venda de Cannabis comestível.

Mais de 2.000 consultas. Durante esse período, foram analisadas 2.322 consultas de emergência por intoxicação por Cannabis em adultos com mais de 65 anos —sendo 55,2% homens e 44,8% mulheres, com idade média de 69 anos.

Consultas no período de legalização foi maior. O estudo afirma que, durante o primeiro e o segundo período de legalização, a taxa de visitas ao pronto-socorro foi substancialmente maior do que a pré-legalização. Os envenenamentos duplicaram depois que o país legalizou a venda da flor de Cannabis e triplicaram apenas 15 meses depois, quando foi legalizada a venda de produtos comestíveis.

Uso intencional, mas também por acidente. Nathan Stall, geriatra do Hospital Mount Sinai, pesquisador do Women's College Hospital em Toronto e principal autor do estudo, disse ao The New York Times que os pesquisadores e os médicos dos PS estavam descobrindo que os idosos usavam drogas intencionalmente, mas também às vezes por acidente —quando os alimentos eram confundidos com lanches convencionais.

Possíveis explicações incluem aumento na ingestão acidental; facilidade de acesso; falta de instruções de dosagem específicas para a idade; e ausência de opções de tratamento seguras e eficazes para dor crônica, distúrbios do sono e sintomas comportamentais e psicológicos de demência. Trecho de estudo divulgado na JAMA Network

Sintomas de envenenamento. Os sinais de envenenamento por Cannabis podem incluir: tonturas, confusão, náuseas, perda de coordenação e equilíbrio, sonolência e alucinações.

Idosos correm maior risco. Pessoas desse grupo etário têm risco maior de envenenamento por Cannabis porque geralmente tomam outros medicamentos, e também porque são mais propensos a sofrer com interações medicamentosas.

Grupo que mais cresce no consumo. Os canadenses com 65 anos ou mais são o grupo etário que mais cresce no consumo de Cannabis, com mais de 400 mil pessoas afirmando ter experimentado a droga até o final de 2019, em comparação com 40 mil em 2012, de acordo com um relatório do Statistics Canada.

"Natureza transversal dos dados utilizados". Os autores do estudo concluem a discussão afirmando que, considerando a natureza transversal dos dados utilizados, não é possível determinar "se o aumento das intoxicações foi diretamente atribuível à Cannabis comestível ou à comercialização mais ampla de Cannabis não medicinal". Além disso, a pesquisa também afirma que as conclusões podem ter sido influenciadas por outras tendências temporais e confundidas por eventos simultâneos, incluindo a própria pandemia.