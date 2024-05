Estudantes agredidos e detidos por PMs após protesto na Alesp são liberados

Do UOL, em São Paulo

Seis estudantes detidos após um protesto na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) passaram por audiência de custódia e foram liberados nesta quarta-feira (22). Os alunos se manifestavam contra o projeto de lei regulamenta escolas cívico-militares quando foram agredidos por policiais militares.

O que aconteceu

Justiça concedeu liberdade provisória aos estudantes. São eles: Emmily Vitoria Gomes de Sá, Arthur Ryan de Melo, Sofia Biagioni Candido, Larissa Farias da Silva, Luiza Giovanna Martins Gonçalves e Matheus Café Santana. Os nomes foram repassados pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) ao UOL.

Alunos deverão informar suas atividades mensalmente. A liberdade provisória foi condicionada a três medidas cautelares, segundo o TJSP: comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente; e proibição de ausentar-se da comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação.

Decisão e laudo do IML foram enviados à Justiça Militar e ao MP. Como Arthur e Matheus alegaram ter havido violência no ato da prisão, os documentos foram encaminhados ao juiz corregedor permanente e distribuidor de 1ª instância da Justiça Militar de São Paulo, bem como ao Ministério Público do estado, "para tomada das providências cabíveis", completou o TJSP.

Movimento estudantil comemorou a soltura dos alunos. "Mas a luta continua contra esse projeto que acaba com a educação pública e de qualidade! Não às escolas militares!", escreveu a ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos) em uma rede social.

O UOL ainda tenta contato com a entidade e com os estudantes citados. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Estudantes foram recebidos com bomba e cassetete na Alesp. Um vídeo gravado pela assessoria de imprensa do gabinete da deputada estadual Monica Seixas (PSOL) mostrou policiais agredindo dezenas de jovens que tentavam acessar o plenário da Casa. A confusão aconteceu na terça (21), durante a votação projeto de lei que regulamenta escolas cívico-militares na rede estadual de São Paulo.

Eduardo Suplicy denunciou uso de spray de pimenta. No X (ex-Twitter), o deputado estadual pelo PT afirmou que tentou "mediar o entendimento e foi surpreendido". Ele divulgou um vídeo com imagens do momento em que tudo aconteceu (veja abaixo).

Agora na @alesp! Com forte presença policial, está em votação o projeto das Escolas Cívico-militar. Estudantes contrários buscam o diálogo e enfrentam a truculência da PM. Tentei mediar o entendimento e foi surpreendido com spray de pimenta e paredão da Tropa de Choque da PM. + pic.twitter.com/KVAFHtvPpt -- Eduardo Suplicy (@esuplicy) May 21, 2024

SSP e Alesp disseram que alunos tentaram invadir o plenário. Em nota divulgada ontem, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que os policiais agiram "para garantir a segurança dos participantes do ato" e que as gravações serão analisadas. A Alesp também falou em invasão, acrescentando que os manifestantes foram "contidos pela Polícia Militar e apresentados à Polícia Civil".