'Dura mais e não esfarela': por que esponja para lavar louça é tão popular

Você é fã de produtos que facilitam a limpeza da casa? O Guia de Compras UOL encontrou uma esponja que promete poupar tempo e esforço na hora de limpar as sujeiras mais encrustadas em panelas ou assadeiras.

O produto da marca Scotch-Brite é bem avaliado na Amazon e vendido por lá em um pacote promocional (leve quatro, pague três unidades) por R$ 17,48 - a quantidade mínima para compra é de três pacotes. A seguir, veja as características do produto e opiniões de quem comprou.

O que a esponja tem de bom?

O produto tem um sistema de fibras que possibilita limpar mais facilmente as sujeiras mais difíceis.

É recomendada para limpeza de: panelas e formas de alumínio, refratários e grelhas.

Segundo o fabricante, um estudo mostrou que oito entre dez consumidores afirmam que a esponja limpa mais rápido.

O que diz quem comprou o produto?

A esponja soma mais de 2 mil opiniões de compradores na Amazon. A maioria (85%) das avaliações registraram nota máxima, de cinco estrelas. Já a avaliação média ficou em 4,8. Veja alguns comentários de quem o usou.

Só tenho usado esse tipo de bucha, além de não riscar, não deixa os copos opacos, como a bucha comum. Ela também dura muito mais, não solta pedaços, nem esfarela. Ótimo investimento.

Andrea

Limpa bem a louça. Bem mais resistente do que as outras.

Maria de Fátima

Limpei minha Air fryer e panelas queimadas com ela. Tirou muito bem a sujeira, não detonou revestimento igual bombril e ainda está durando. Plínio

O lado abrasivo é, de fato, mais resistente que as esponjas comuns e o lado macio em tom escuro também evita o aparecimento precoce de manchas. Não li nada a respeito no rótulo ou em propagandas da marca, mas me pareceu também levar um maior tempo que as esponjas comuns para começar a criar odor desagradável. Vale o preço.

Raquel

Não troco por nada. Produto maravilhoso. Tem uma durabilidade surreal.

Joyce Christina Nascimento Pereira

Pontos de atenção

Alguns consumidores comentam que o produto não é indicado para louças delicadas. Também há quem reclame que o produto durou menos do que esperava.

Esponja áspera e grosseira, cujo melhor uso se faz na limpeza pesada. É quase específica para lavar panelas onde há alimentos grudados ou mais difíceis de sair. Não recomendo para limpeza de louças finas ou de copos com o vidro mais delicado.

Daniel Modolo

Este modelo da Scotch Brite é muito bom e limpa mesmo. Só vale ressaltar para cuidar em qual material é esfregado a parte áspera, pois pode riscar.

Tiago Augusto Bringhenti

Não gostei da durabilidade, em pouco tempo já estava pronta pra ser jogada no lixo, acho que outras esponjas duram mais. Usei muitas porque ficavam "velhas" rápido, porosas, desgastadas. Não acho que vale o custo benefício.

Ariela Tessarolo

Quer saber mais sobre produtos de casa, de beleza, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.