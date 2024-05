Dólar sobe frente ao real com foco na ata do Fed

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar avançava frente ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira, com as expectativas do mercado voltadas para a publicação da ata do último encontro de política monetária do Federal Reserve.

Às 9h20 (de Brasília), dólar à vista subia 0,53%, a 5,1436 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,32%, a 5,1435 reais na venda.

"O dia de negociação pode ser dominado pelo Federal Reserve depois que dois oficiais — Susan Collins e Loretta Mester — reforçaram ontem à noite a mensagem de manutenção de juros elevados por mais tempo", disse a Guide Investimentos em nota a clientes.

O Fed divulgará a ata de seu último encontro às 15h e o mercado espera possíveis pistas sobre quando o banco central dos Estados Unidos começará a reduzir os juros. Quanto mais o banco central norte-americano demorar para afrouxar a política monetária, melhor para o dólar, que fica comparativamente mais atraente que pares emergentes quando os EUA oferecem rendimentos elevados.

De acordo com Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, dados de preços ao consumidor britânico acima do esperado desta quarta-feira também pesavam na disposição a tomar risco dos investidores, já que alimentaram temores de uma inflação global persistente.

No Brasil, o mercado deve acompanhar falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em dois eventos ao longo desta quarta-feira.

Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,1163 reais na venda, em leve alta de 0,23%.