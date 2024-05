'Dentista dos famosos' nega participação em racha com Mercedes em SP

Roberto Viotto, conhecido como ''dentista dos famosos'', foi ouvido na delegacia suspeito de participar de suposto racha que causou um acidente em Barueri (SP). Uma mulher teve a perna amputada e um motociclista ficou ferido.

O que aconteceu

Viotto dirigia Mercedes que aparece nas imagens gravadas. Dois carros de luxo são investigados por participação em um possível racha, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública). A defesa do dentista nega qualquer envolvimento.

Na noite de terça-feira (21), Viotto compareceu à delegacia para ser ouvido. Segundo a advogada Silmara Viotto, ele teria se apresentado espontaneamente aos policiais quando viu o acidente pela TV no dia seguinte. O carro ficou para perícia.

''O que houve foi que o Viotto viu o Mercedes se aproximando, acelerou e foi embora'', explicou ao UOL. Segundo a advogado, ele não teria visto nada do acidente, porque estava ''à frente do outro carro, e estava escuro''.

"Viotto quis deixar de livre e espontânea vontade ontem mesmo o veículo lá para perícia", acrescentou o advogado. "Será confirmado que o veículo está intacto, não atropelou ninguém e que não participou de racha", completou.

Entenda caso

A mulher atropelada, de 36 anos e que teve a perna amputada, estava na garupa de uma moto. O caso foi registrado na noite da segunda-feira (20) e a informação foi repassada por testemunhas à Polícia Civil.

Motoristas dos dois carros fugiram sem prestar socorro. A mulher está internada em um hospital do município. O estado de saúde dela é estável, informou a Prefeitura de Barueri.

Condutor da moto ficou ferido e também foi socorrido. Ele fazia transporte por aplicativo e tinha acabado de buscar a passageira. O serviço de mototáxi não é regulado no município, informou a prefeitura.

Condutor da Mercedes que atingiu moto foi identificado

O empresário foi identificado pela polícia na terça-feira (21). A informação foi confirmada pelo delegado Ednelson Martins durante entrevista coletiva. No entanto, a identidade dele ainda não foi informada pela SSP.

Empresário é investigado por fuga do local do acidente, lesão corporal qualificada e possível racha. ''Vamos analisar as imagens e, com provas técnicas, poderemos comprovar o racha'', explicou o delegado.

Condutor da moto atingida será ouvido assim que for liberado do hospital. ''O condutor da moto está bem, está passando por uma avaliação de possível cirurgia. A gente espera poder falar também com ele, pois será uma prova importante do que realmente aconteceu naquele local'', concluiu.