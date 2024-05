Coreia do Norte exibe retrato do líder ao lado de antecessores pela primeira vez

SEUL (Reuters) - A mídia norte-coreana publicou fotografias que mostram o retrato do líder Kim Jong Un pendurado de forma proeminente ao lado dos retratos de seu pai e de seu avô, em um aparente esforço para solidificar seu status de líder igual ao de seus antepassados.

As fotografias parecem ser a primeira vez que a mídia estatal publica seu retrato pendurado ao lado dos retratos do fundador do Estado, Kim Il Sung, e de seu falecido pai, Kim Jong Il, que governou a nação até sua morte repentina em 2011.

As fotografias, tiradas na inauguração de uma nova escola de treinamento de quadros para o Partido dos Trabalhadores, que está no poder, mostravam retratos gigantes das três gerações exibidos na fachada da imponente estrutura.

Em outras fotografias, Kim foi mostrado falando com assessores, incluindo o primeiro-ministro, em salas de aula com os retratos do trio pendurados acima do quadro negro na frente.

Kim disse na cerimônia de inauguração que o local da escola foi escolhido por ser próximo ao palácio onde Kim Il Sung e Kim Jong Il repousam, "para que os grandes líderes possam ouvir cada palavra até mesmo dos alunos que sussurram", disse a agência de notícias KCNA.

A mídia estatal não comentou sobre a intenção por trás da exibição dos retratos nem disse se isso se tornou o padrão em todo o país para todos os locais públicos e salas de aula.

A dinastia da família Kim, que governa a Coreia do Norte desde a sua fundação após a Segunda Guerra Mundial, tem procurado fortalecer seu controle sobre o poder criando cultos de personalidade em torno de si.

Outra medida recente que parece ter sido tomada para melhorar a imagem de Kim Jong Un foi o lançamento de uma música animada que o elogia como um "pai amigável" e um "grande líder" em um vídeo musical com norte-coreanos de todas as classes sociais cantando a letra.

(Reportagem de Jack Kim)