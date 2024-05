Colocar sal extra na comida aumenta risco de câncer em quase 40%

Você é daquelas pessoas que adiciona sal aos pratos já prontos? O comportamento gera alerta, porque um estudo publicado no dia 17 de abril apontou que o hábito pode aumentar o risco de desenvolver câncer de estômago em comparação a quem não procura por um saleiro livre sobre a mesa.

A pesquisa, publicada no periódico Gastric Cancer, utilizou como base informações de 471.144 adultos. Esses dados foram coletados do UK Biobank, um repositório biomédico que armazena dados genéticos, de estilo de vida e de saúde, além de amostras biológicas de meio milhão de cidadãos britânicos.

As respostas à pergunta "Com que frequência você adiciona sal à sua comida?" foram analisadas pelos pesquisadores num período entre 2006 a 2010. As pessoas que afirmaram "sempre" ou "frequentemente" adicionar sal à comida tinham 39% mais probabilidade de desenvolver câncer de estômago durante um período de observação de quase 11 anos, de acordo com comunicado dos autores à imprensa.

Nos últimos 20 anos, casos desse tipo de câncer se mantiveram estáveis.

Sal extra também aumenta outros riscos

Publicado no European Heart Journal em 2022, um estudo da Universidade de Tulane (EUA) apontou que colocar sal extra nos pratos pode aumentar em 28% o risco de morte precoce, antes dos 75 anos: 1,5 ano de redução para mulheres e 2,28 anos para homens.

Além disso, o hábito de caprichar no sal também pode fazer você aumentar uns quilos na balança. Essa é a conclusão de algumas pesquisas, entre elas uma coordenada pelo professor Jens Titze, da Vanderbilt University (EUA), de 2017.

A explicação é que, como o sal é um tempero que dá sabor, ele facilitaria o aumento da ingestão calórica e, por isso, pode estar associado ao risco maior de obesidade.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que o consumo diário de sal não deve ultrapassar 5 g por dia (aproximadamente uma colher de café). Segundo o Ministério da Saúde, no entanto, o consumo médio do brasileiro é de 12 g diárias, ou seja, mais que o dobro do indicado.

*Com informações de reportagens publicadas em 17/07/2022 e 05/04/2018