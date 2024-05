Citroën Duas Caras: por que montadora lançou van bizarra com 'cabine dupla'

A Citroën laçou a nova van Relay - que no Brasil é conhecida como Jumper - com uma configuração bastante estranha e que tem chamado a atenção mundo afora.

O veículo tem duas frentes, cada uma com seu próprio motor e caixa de câmbio. A van tem preços que vão de 36.018 libras a 36.882 libras (cerca de R$ 232 mil R$ 238 mil na cotação atual) no Reino Unido.

Por que duas cabines?

Imagem: Divulgação

Disponível em várias configurações e comprimentos, a Citroën Jumper / Relay possui a versão 'Back to Back' com duas extremidades dianteiras unidas em um mesmo veículo.

Com motor e transmissão nas duas extremidades, isso significa que o veículo pode ser conduzido nos dois sentidos desde que a metade de trás fique em ponto morto.

A ideia de fazer um veículo com esta disposição vem devido a clientes comerciais, que usam os veículos como motorhomes e trailers, que podem querer apenas instalar um chassi próprio sem depender de estruturas de chassis tradicionais.

Assim, a configuração "2 em 1" reduz pela metade o tempo e os custos de transporte para os interessados. Peugeot Boxer e Renault Master também possuem versões similares.

O equipamento é básico, com rodas de aço de 15 polegadas, faróis halógenos (sem lanternas traseiras), vidros escuros, ar-condicionado manual e telas para infoentretenimento de 5 polegadas.

O modelo tem dois motores turbodiesel BlueHDi de quatro cilindros iguais de 2.2 litros, com 140 cv de potência e 35,7 kgfm de torque. Seu câmbio é manual e tem seis marchas.

