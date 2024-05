BC da China orienta bancos a aumentar empréstimos em maio, segundo fontes

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - O banco central da China orientou alguns bancos comerciais a acelerar o ritmo dos empréstimos em maio, segundo quatro fontes com conhecimento do assunto, depois que o crescimento do crédito atingiu uma mínima recorde em abril.

O Banco do Povo da China deu as instruções aos credores em reuniões nos últimos dias, disseram as fontes.

O banco central não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A autoridade monetária também deu a entender que será mais tolerante com a classificação de novos empréstimos, mesmo que os fundos não fluam de fato para a economia real, uma prática que os reguladores desaprovaram nos últimos anos, disseram duas das fontes.

Todas as fontes falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.

Os novos empréstimos bancários na China caíram mais do que o esperado em abril em relação ao mês anterior, enquanto o crescimento do crédito atingiu mínima recorde, segundo dados do banco central divulgados neste mês, abalando os investidores que os consideram um termômetro da saúde econômica da China.