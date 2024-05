BC da Alemanha alerta para risco de inflação com alta dos salários acima do esperado

FRANKFURT (Reuters) - Os salários na Alemanha têm aumentado mais rapidamente do que o esperado, lançando algumas dúvidas sobre as expectativas de uma queda contínua da inflação, informou o banco central do país nesta quarta-feira.

O Banco Central Europeu deve começar a reduzir as taxas de juros no próximo mês, com a presidente Christine Lagarde dizendo nesta terça-feira que está "realmente confiante" de que a inflação está agora "sob controle".

Mas o banco central da Alemanha adotou um tom mais cauteloso nesta quarta-feira, alertando sobre os riscos de inflação decorrentes de salários mais altos à medida que a maior economia da Europa se recupera.

"Ainda há riscos para o processo fundamental de desinflação", disse o Bundesbank em seu relatório mensal. "O crescimento dos salários foi recentemente mais forte do que o esperado. Isso pode significar que a pressão de preços ainda alta sobre os serviços, em particular, pode durar mais tempo."

O banco central disse que os salários acordados coletivamente, incluindo benefícios adicionais, aumentaram 6,2% no primeiro trimestre do ano em relação ao ano anterior, em comparação com 3,6% nos últimos três meses de 2023.

Excluindo pagamentos não recorrentes, os salários acordados coletivamente aumentaram 3,0% ao ano no último trimestre, também mais rápido do que três meses antes.

"Isso amplia a tendência de alta nos ganhos reais desde a primavera de 2021, que tem sido bastante alta em um contexto de longo prazo", acrescentou o Bundesbank.

O Bundesbank prevê que a inflação alemã aumentará em maio em relação aos 2,4% de abril e ficará em um nível ligeiramente mais alto nos próximos meses, principalmente devido a uma comparação desfavorável com o ano passado, quando os preços das passagens de trem foram reduzidos e os custos de combustível caíram.

O relatório também prevê que a maior economia da Europa continuará a se recuperar no segundo trimestre do ano, graças a uma retomada nos serviços.

(Reportagem de Francesco Canepa)