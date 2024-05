Avião da Singapore Airlines teve "queda drástica" e pessoas foram arremessadas, dizem passageiros

(Reuters) - Os passageiros do voo SQ321 da Singapore Airlines com destino a Cingapura após um longo voo partindo de Londres não imaginavam o caos que estava por vir.

Quando o Boeing 777-300R sobrevoava Mianmar, subitamente sofreu uma turbulência extrema, jogando passageiros, comissários de bordo e refeições pela cabine.

"De repente, a aeronave começou a se inclinar para cima e houve um tremor", disse o estudante malaio Dzafran Azmir.

O jovem de 28 anos se preparou e verificou se estava com o cinto de segurança. Ele estava. Muitos dos outros passageiros não estavam, segundo ele.

"Houve uma queda muito drástica, de modo que todos os que estavam sentados e não usavam cinto de segurança foram lançados imediatamente contra o teto. Algumas pessoas bateram com a cabeça no teto da cabine de bagagens e o amassaram, atingiram os locais onde estão as luzes e as máscaras e o atravessaram."

Um passageiro morreu de suposto ataque cardíaco e dezenas ficaram feridos depois que o voo enfrentou o que a companhia aérea descreveu como turbulência extrema repentina por volta de 10 horas de viagem.

"Lembro-me dos objetos voando, do aperto na minha cintura por causa do cinto de segurança, que obviamente estava me segurando no lugar", disse Andrew Davies, que tinha acabado de colocar o cinto depois que o sinal de cinto de segurança se acendeu durante o que tinha sido um voo "perfeitamente normal".

Houve gritos e uma senhora com um ferimento na cabeça sangrando, disse ele.

O voo passou por "uma rápida mudança na taxa vertical, consistente com um evento súbito de turbulência", informou o provedor de dados de voo FlightRadar 24.

O incidente durou alguns segundos, disseram os dois passageiros à Reuters.

"As pessoas caíram no chão, meu telefone voou da minha mão e foi para alguns corredores ao lado, os sapatos das pessoas foram arremessados", disse Azmir.

Detritos, incluindo salada de frutas, chaleiras e bandejas de refeições de bordo, estavam espalhados, segundo imagens de testemunhas.

O chão estava úmido com café, vinho e água derramados, lembrou Davies.

A turbulência pode ter várias causas. A Singapore Airlines não informou o tipo de turbulência envolvida.

Os relatórios meteorológicos mostram fortes tempestades na área.

"Estava nublado lá fora, completamente branco", disse Azmir.

O piloto declarou uma emergência médica e desviou o avião para Bangcoc, aterrissando cerca de uma hora depois, e foi recebido por um grande número de ambulâncias e equipes de emergência.

"Todos os tripulantes de cabine que vi estavam feridos", disse Davies, expressando gratidão aos funcionários que continuaram a ajudar os passageiros.

A tripulação não estava sentada no momento, observou ele, pois estava servindo bebidas e realizando outras tarefas.

"A tripulação e as pessoas dentro dos banheiros foram as que mais se machucaram... Houve muitos ferimentos na coluna e na cabeça", disse Azmir.

Tendas médicas foram montadas na pista para examinar os feridos, alguns presos a macas, outros em cadeiras de rodas.

Os passageiros e a tripulação que não estavam sendo tratados nos hospitais tailandeses foram transportados para Cingapura em outro voo na manhã de quarta-feira e foram recebidos na chegada pelo presidente-executivo da Singapore Airlines, Goh Choon Phong.

"Eu estava muito consciente de cada solavanco naquele voo e tive certeza absoluta de que meu cinto de segurança estava firmemente apertado o tempo todo", disse Davies.

(Reportagem de Timour Azhari, Lion Schellerer e Kokkai Ng)