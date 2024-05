Atalanta quebra invencibilidade do Leverkusen (3-0) e é campeã da Liga Europa

A Atalanta, com um hat-trick do atacante nigeriano Ademola Lookman conquistou sua primeira Liga Europa e encerrou a sequência de 51 jogos sem perder do Bayer Leverkusen nesta temporada ao vencer por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Dublin.

Lookman encaminhou o triunfo com dois gols no primeiro tempo (aos 12 e 26 minutos), antes de fechar o placar na reta final da partida (75') e garantir uma vitória contundente, apesar de o Leverkusen ter chegado como favorito.

"Não foi o nosso dia e temos que aceitar. Temos que dar os parabéns à Atalanta, que mereceu a vitória", admitiu o técnico do time alemão, o espanhol Xabi Alonso.

O troféu desta Liga Europa acompanhará na galeria da Atalanta a outra taça que o clube conquistou na sua história, a Copa da Itália no distante ano de 1963, quando muitos dos atuais 'tifosi' nem sequer eram nascidos.

O caminho percorrido até o título dá ainda mais brilho à glória alcançada pela Atalanta, já que nas rodadas anteriores eliminou times tradicionais como Olympique de Marselha, Liverpool e Sporting de Lisboa.

"Não se pode contentar só em se defender num jogo como este. Sabíamos que eles [Bayer Leverkusen] são muito fortes no ataque, mas talvez não tão fortes quando os obrigamos a se defender. Tudo correu bem desde o início", comemorou o icônico técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini.

A alegria desta quarta-feira também apaga a decepção da derrota para a Juventus na final da Copa da Itália há uma semana.

Para o futebol italiano, é o primeiro título da Liga Europa desde que foi renomeada dessa forma na temporada 2009-2010. O último time do país a erguer o troféu era o Parma, em 1999, quando o torneio ainda se chamava Copa da Uefa.

- 51 jogos -

Para o Leverkusen, o número de jogos sem perder ao longo desta temporada parou nesses 51, todos eles da temporada 2023-2024, até esta final na Irlanda.

A sequência foi, de qualquer forma, histórica, uma vez que nenhum clube europeu jamais havia conseguido acumular tantos jogos sem perder contando todas as competições desde a criação dos torneios europeus da Uefa em 1955-1956.

A última derrota do Bayer Leverkusen num jogo oficial remontava à rodada que encerrou a Bundesliga da temporada passada, quando perdeu para o Bochum.

Depois deste revés em Dublin, o Leverkusen, que este ano conquistou o seu primeiro título do campeonato alemão, terá a missão de terminar a temporada com uma 'dupla coroa' nacional. Para isso, buscará a vitória no sábado contra o Kaiserlautern (da 2ª divisão) na final da Copa da Alemanha, em Berlim.

Tanto Leverkusen quanto Atalanta entraram em campo nesta quarta já classificados para a próxima Liga dos Campeões.

- Show de Lookman -

No gramado do Aviva Stadium, o técnico do time italiano, Gian Piero Gasperini, montou um esquema tático que conteve o Leverkusen. E a inspiração de Lookman fez o resto do trabalho.

Aos 12 minutos, após uma cobrança de escanteio mal afastada pela defesa alemã, Lookman se antecipou ao argentino Exequiel Palacios para aproveitar uma bola tocada por Davide Zappacosta na segunda trave.

Esse gol causou danos emocionais aos alemães e foi ainda pior quando uma perda de bola no meio de campo terminou com outra bola para Lookman, que driblou Granit Xhaka e da entrada da área mandou um chute forte superando Matej Kovar.

No segundo tempo, o Leverkusen pressionou mais, mas acabou cedendo quando Gianluca Scamacca puxou um contra-ataque em que a bola voltou a chegar até Lookman, que desta vez se livrou de Edmont Tapsoba antes de finalizar com mais um chute cruzado, desta vez de pé esquerdo, fazendo 3 a 0 aos 75 minutos de jogo.

"Estou muito, muito, muito feliz. Fizemos história todos juntos. Isto é incrível", comemorou Lookman após o jogo.

O hat-trick confirma sua 'ressurreição'. Depois de passar por alguns clubes nos últimos anos, Ademola Lookman encontrou na Atalanta e na confiança de Gian Piero Gasperini os ingredientes perfeitos para mostrar o seu talento e entrar para a história do emblemático clube lombardo.

. Os dez últimos campeões da Liga Europa:

2023-2024: Atalanta (ITA)

2022-2023: Sevilla (ESP)

2021-2022: Eintracht Frankfurt (ALE)

2020-2021: Villarreal (ESP)

2019-2020: Sevilla (ESP)

2018-2019: Chelsea (ING)

2017-2018: Atlético de Madrid (ESP)

2016-2017: Manchester United (ING)

2015-2016: Sevilla (ESP)

2014-2015: Sevilla (ESP)

. Times com mais títulos da Liga Europa/Copa da Uefa:

1. Sevilla 7 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

2. Inter de Milão 3 (1991, 1994, 1998)

. Juventus 3 (1977, 1990, 1993)

. Liverpool 3 (1973, 1976, 2001)

. Atlético de Madrid 3 (2010, 2012, 2018)

6. Borussia Mönchengladbach 2 (1975, 1979)

. Tottenham 2 (1972, 1984)

. Real Madrid 2 (1985, 1986)

. Göteborg 2 (1982, 1987)

. Parma 2 (1995, 1999)

. Feyenoord 2 (1974, 2002)

. Porto 2 (2003, 2011)

. Chelsea 2 (2013, 2019)

. Eintracht Frankfurt 2 (1980, 2022)

