Assembleia Nacional do Vietnã confirma To Lam como presidente

A Assembleia Nacional do Vietnã confirmou nesta quarta-feira o nome de To Lam como novo presidente do país.

Lam, que já foi ministro da Segurança Pública, foi proposto pelo Partido Comunista para ocupar o cargo após a renúncia de seu antecessor no âmbito de um grande expurgo contra a corrupção.

Milhares de pessoas - incluindo funcionários de alto escalão do governo e empresários - foram acusadas em uma ampla campanha de combate à corrupção liderada pelo secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

O cargo de maior poder no Vietnã é o de secretário-geral do Partido Comunista, seguido pelo presidente, mas a autoridade do chefe de Estado é, em grande medida, protocolar.

A cúpula de Estado também conta com o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia Nacional.

No primeiro discurso como presidente, Lam afirmou que está "determinado a lutar contra a corrupção".

Lam sucede Vo Van Thuong, que renunciou em março após acusações do partido. Ele passou apenas um ano no cargo.

O novo presidente, 66 anos, adotou uma linha dura contra os movimentos de defesa dos direitos humanos no período em que foi ministro da Segurança Pública.

A Assembleia Nacional define o presidente em uma votação secreta e depois os legisladores aprovam os resultados. Lam recebeu 472 de 473 votos.

