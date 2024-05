Anec reduz estimativa para exportação de soja em maio para 14,6 milhões de t

São Paulo, 22 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para baixo sua estimativa para exportação de soja em grão em maio. O volume deve ficar entre 13 milhões de toneladas e 14,650 milhões de toneladas, contra até 15,259 milhões de toneladas projetadas na semana anterior. De farelo de soja devem ser enviados ao exterior 2,292 milhões de toneladas, menos que as 2,433 milhões de toneladas apontadas na semana anterior. A estimativa para exportação de milho no mês é de 626,3 mil toneladas, ante 828,1 mil toneladas, e de trigo se mantém em 24,1 mil toneladas.Na semana de 12 a 18 de maio foram exportados, segundo a entidade, 2,860 milhões de toneladas de soja em grão, 500,8 mil toneladas de farelo e 48,541 mil toneladas de milho. Nada de trigo foi embarcado no período. Para a semana de 19 a 25 de maio, a previsão da Anec é de exportação de 3,899 milhões de toneladas de soja em grão, 471,8 mil toneladas de farelo e 242,0 mil t de milho. Não há previsão de que trigo seja enviado ao exterior neste mês.