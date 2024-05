Ações europeias caem para menor nível em uma semana pressionadas por montadoras e com tecnologia em foco

Por Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam no menor nível em uma semana nesta quarta-feira, pressionadas por uma liquidação de papéis de montadoras após notícia acerca de possíveis tarifas chinesas sobre carros importados, enquanto as ações de tecnologia subiram antes dos resultados da Nvidia.

As montadoras europeias recuaram 1,4%, atingindo o menor patamar em mais de três meses, com as ações da Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen caindo entre 0,7% e 1,7%.

A China deveria elevar suas tarifas de importação de carros grandes movidos a gasolina para 25%, disse um especialista de um órgão de pesquisa automotiva afiliado ao governo ao jornal chinês Global Times, já que o país enfrenta tarifas de importação de automóveis dos Estados Unidos muito mais altas e possivelmente tarifas adicionais para entrar na União Europeia.

A Comissão Europeia lançou uma investigação em outubro para saber se os carros totalmente elétricos fabricados na China estavam recebendo subsídios e se justificavam tarifas extras. A UE pode impor tarifas provisórias em julho.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,34%, a 521,18 pontos, também pressionado por uma alta nos rendimentos de títulos soberanos depois que dados mostraram que a inflação do Reino Unido diminuiu menos do que o esperado em abril.

As ações de tecnologia foram um ponto positivo, com alta de 0,6%, conforme investidores aguardam resultados trimestrais da Nvidia nesta quarta-feira para avaliar se a recente alta do mercado pode continuar.

"Os semicondutores globais são definitivamente uma área que vemos se beneficiar fortemente dessa demanda sustentada de inteligência artificial e, até certo ponto, algumas empresas europeias podem se beneficiar", disse Maximilian Kunkel, diretor de investimentos da Global Family & Institutional Wealth do UBS.

Uma alta entre as ações europeias de tecnologia, após uma perspectiva otimista da Nvidia em fevereiro, ajudou o STOXX 600 a atingir um recorde histórico pela primeira vez este ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,55%, a 8.370,33 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,25%, a 18.680,20 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,61%, a 8.092,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,41%, a 34.460,52 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,05%, a 11.329,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,65%, a 6.950,11 pontos.