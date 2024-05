Ações caem após ata do Fed e antes de balanço da Nvidia

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta quarta-feira, com investidores digerindo a ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve, antes dos resultados trimestrais da fabricante de chips de inteligência artificial (IA) Nvidia, que serão divulgados após o fechamento do pregão.

As ações tiveram dificuldades para se orientar durante a maior parte da sessão, mas se enfraqueceram depois que a ata mostrou que as autoridades do banco central dos EUA ainda acreditam que as pressões sobre os preços diminuirão, mas lentamente, devido à decepção com as leituras da inflação.

A reunião do Fed de 30 de abril a 1º de maio ocorreu após três meses consecutivos de dados que mostraram uma inflação estável, mas antes de relatórios mais recentes que revelaram que as pressões sobre os preços podem estar desacelerando novamente.

Investidores estão concentrados em saber se os resultados do primeiro trimestre da Nvidia, a grande líder do setor de semicondutores, podem atender às expectativas altíssimas e testarão se a alta descomunal das ações relacionadas à inteligência artificial pode ser sustentada.

As ações da Nvidia, que caíram na sessão, têm alta de cerca de 90% este ano, depois de disparar quase 240% em 2023.

"Os mercados estão apenas esperando que a Nvidia tenha certeza de que, mesmo que supere as estimativas... como será o futuro e qual é o pensamento prospectivo para justificar onde estão as avaliações", disse Megan Horneman, diretora de investimentos da Verdance Capital Advisors.

O Dow Jones caiu 0,51%, para 39.671,04 pontos. O S&P 500 perdeu 0,27%, para 5.307,01 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,18%, para 16.801,54 pontos.

Os mercados estão precificando uma chance de 59% de o Fed cortar a taxa de juros em pelo menos 25 pontos-base na reunião de setembro, abaixo dos 65,7% da sessão anterior, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O setor de energia teve o pior desempenho, com queda de 1,83%, já que os preços do petróleo caíram pela terceira sessão consecutiva.