Ações da China sobem com ganhos nos setores de energia e imobiliário

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China subiram enquanto o mercado de Hong Kong fechou em leve queda nesta quarta-feira, uma vez que alguns investidores realizaram lucros depois de ganhos após as últimas medidas de estímulo imobiliário do país anunciadas na semana passada.

O mercado tem monitorado de perto a eficácia das medidas de estímulo ao setor imobiliário, divulgadas na sexta-feira.

As ações do setor imobiliário devolveram alguns ganhos obtidos no início das negociações, com o índice imobiliário do CSI300 subindo 1% no fechamento.

"Embora as novas políticas imobiliárias sejam positivas para o sentimento, a sustentabilidade da alta das ações provavelmente será determinada pelo ritmo de transmissão para a melhoria dos lucros, conforme observado em programas anteriores", disseram analistas do BNP Paribas.

As empresas de energia fotovoltaica saltaram 5,6% depois que sua associação realizou uma reunião para pedir a consolidação do setor.

No fechamento, o índice de Xangai teve ganho de 0,02%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,23%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,13%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,85%, a 38.617 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,13%, a 19.195 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,02%, a 3.158 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,23%, a 3.684 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,03%, a 2.723 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,48%, a 21.551 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,19%, a 3.307 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,05%, a 7.848 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)