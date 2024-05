Toni Kroos anuncia aposentadoria após a Eurocopa

O meio-campista alemão Toni Kroos, cujo contrato com o Real Madrid termina no final de junho, anunciou nesta terça-feira (21) que irá se aposentar do futebol depois da Eurocopa.

"Minha carreira como jogador em atividade vai terminar neste verão [no hemisfério norte], depois da Eurocopa. Como sempre disse, o Real Madrid é e será meu último clube", escreveu o jogador de 34 anos.

Ao longo da carreira, Kroos conquistou 33 títulos: dez pelo Bayern de Munique, 22 pelo Real Madrid e a Copa do Mundo de 2014 pela seleção da Alemanha.

"17 de julho de 2014, o dia da minha apresentação no Real Madrid, o dia que mudou minha vida. Minha vida como jogador, mas sobretudo como pessoa. Foi o começo de uma nova vida no maior clube do mundo. Hoje, depois de dez anos, ao final da temporada, esta vida chega ao fim", acrescentou o alemão.

Kroos diz ter agora "um pensamento principal": ganhar a 15ª Liga dos Campeões do Real Madrid, que seria a sua sexta pessoal, quatro pelo clube espanhol (2016, 2017, 2018 e 2022) e uma pelo Bayern (2013).

A final em Wembley, contra o Borussia Dortmund no dia 1º de junho, será seu último jogo com a camisa merengue.

- "Lenda do futebol mundial" -

Pilar das conquistas recentes do Real Madrid, que acaba de vencer o Campeonato Espanhol pela 36ª vez, Kroos é "uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial", escreveu o Real em nota, que continua:

"Toni Kroos permanecerá para sempre no coração de todos os madridistas pela excelência de seu futebol e por ser um jogador que deu tudo por esta camisa", com a qual disputou 463 partidas.

O camisa 8 merengue recebeu uma onda de homenagens nas redes sociais de seus companheiros e ex-companheiros, entre eles Cristiano Ronaldo.

"Que honra ter jogado ao seu lado. Desejo o melhor para o futuro", escreveu o craque português, enquanto o volante francês Aurélien Tchouaméni o chamou de "maestro" e "um dos melhores de todos os tempos".

Nascido na cidade de Greifswald, no norte da Alemanha, Kroos se destacou por uma técnica refinada, fora do normal. Ao longo dos anos, estendeu sua carreira de maneira discreta, até anunciar a aposentadoria após uma de suas melhores temporadas.

"É como uma orquestra, ele rege, nos dá o ritmo. Sempre podemos contar com ele. Transmite muita calma, é um elemento muito importante", disse seu companheiro de Real Madrid e compatriota Antonio Rüdiger, em uma entrevista ao canal Sky da Alemanha no final de abril.

- Despedida na Euro -

Ainda jogando em alto nível, Kroos aceitou no final de março interromper sua aposentadoria da seleção para disputar a Euro, que a Alemanha irá jogar em casa.

Sua primeira ação após o retorno à 'Mannschaft' foi uma assistência a Florian Wirtz em amistoso contra a França, afastando qualquer dúvida em relação a seu desempenho.

Kroos faz parte do grupo de 27 jogadores convocados pelo técnico Julian Nagelsmann e é um dos últimos representantes da geração campeã em 2014, ao lado de Thomas Müller, também de 34 anos, e do capitão Manuel Neuer, de 38.

"Espero que ele encerre a carreira apenas em meados de julho e que possamos vivenciar muitas vitórias com ele na Euro. Toni Kroos é um grande jogador", disse à agência SID o ex-jogador e diretor esportivo da seleção alemã, Rudi Völler.

O torneio continental será uma espécie de "turnê de despedida" para Kroos, um jogador respeitado por todos e elogiado pela magia de seu pé direito e seu futebol elegante.

