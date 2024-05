'Custo-benefício excelente': este smartwatch custa R$ 200 e é bem avaliado

Se você está em busca de um smartwatch para monitorar as suas atividades físicas, com bateria durável e bom custo-benefício, o modelo My Watch I Fit, da marca Haiz, é uma opção interessante.

O relógio inteligente consegue medir frequência cardíaca, pressão arterial, oxigenação no sangue, ciclos de sono, além de outras funções, por um valor bem acessível: ele custa na casa dos R$ 200. Veja a seguir o que este smartwatch tem de bom e o que dizem os compradores.

O que este relógio inteligente tem de bom?

Compatível com sistemas operacionais iOS e Android

Tem classificação IP67, o que significa que é resistente à água (1 metro de profundidade por até 30 minutos) e pode ser usado em atividades aquáticas como natação

Permite personalização e dá para escolher entre vários temas e formatos

Com o aplicativo Haiz ou Da Fit, você pode configurar as funções do dispositivo

O produto permite monitorar a frequência cardíaca, a pressão arterial, o oxigênio no sangue, os ciclos de sono e a contagem de calorias

Conta com recursos para monitorar o desempenho em esportes como caminhada, corrida, ciclismo, pular corda, basquete e futebol

Ainda possui alarmes, cronômetro, contagem regressiva, controle remoto para músicas e fotos, mostradores personalizados e GPS passivo, que permite o rastreamento do trajeto usando o GPS do celular

Bateria de longa duração para até 48 horas de uso constante e sete dias de uso comum; além de até 25 dias em stand-by

O que diz quem comprou esse produto?

O My Watch I Fit tem mais de 3.200 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 68% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica 4,4. Veja comentários positivos de quem a comprou.

É meu primeiro smartwatch, e não quis investir muito dinheiro. Tem funções básicas, é bonito e leve (às vezes nem sinto que estou com ele no braço). A bateria dura bastante se não ficar mexendo direto. Vale a pena o custo-benefício. Recomendo demais. Silvia Raphaela

Relógio muito bom, bateria dura bem. Se deixar só o essencial chega a quatro dias fácil, se usar ao extremo por um dia. Tem boas medições de P.A., batimentos cardíacos e oxigênio no sangue. Mede o sono e é resistente à água. Tomei chuva e está funcionando normalmente. É bonito, leve e resiste. Podem comprar sem medo. Custo-beneficio excelente. Sylvio Schettini Neto

Um ótimo relógio para quem busca praticidade. Ele tem um sistema bastante simples e funções simples também. Para a recepção de notificações, ele é maravilhoso. Você pode ver um histórico de notificações no próprio relógio. A bateria chegou a durar de forma contínua uma semana e meia, sem utilizar os recursos do relógio, mas, utilizando, ele dura cerca de uma semana para mais. Francisco

Relógio cumpre o que promete. Muito leve, qualidade boa, confortável no pulso, IP68 confere, monitoramento do sono muito bom. Usando há 2 dias sem tirar do braço para nada e a bateria está em 75%. Fácil personalização e conexão via bluetooth no celular. Recomendo o produto! Simões

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticam a imprecisão de recursos para monitoramento da saúde, como o medidor de pressão arterial e o sensor de passos.

Conta passos sem parar, feito louco. Trabalhei o dia inteiro, sentada, não dei um passo para fora de casa e, no fim do dia, ele disse que andei 2 quilômetros. Se fosse um errinho básico para mais ou pra menos, ok. Mas 2 quilômetros. Quando andei de carro, então, ele disse que andei 4 quilômetros porque ele não sabe distinguir. Não dá pra confiar em nada das medições dele. Jaqueline R.

O relógio é bonito, mas não marca os batimentos em tempo real durante as atividades. Em contato com o suporte, a resposta foi: "os dados de medição são apenas uma referência". Eu estava com 121 batimentos e o relógio marcava 75, durante uma atividade de stepper. Muito perigoso para alguém com 59 anos. Luis Lima

O maior arrependimento da minha vida foi quando eu comprei esse relógio. Ele simplesmente não marca os batimentos cardíacos corretamente. Você pode sair correndo que os batimentos cardíacos não vão aumentar no relógio. E, como se não bastasse isso, ele contabiliza de forma errada a distância quando praticamos atividade física. Então, eu verdadeiramente não sei para que serve. Acho que só pra ver a hora, no máximo! Fernando Alioti

Buscava um smartwatch somente para contar calorias, e achei que poderia ser a solução. Pelo jeito, a contagem de calorias só acontece com os passos, e pelo que vi, a medição cardíaca deixa muito a desejar. As opções de exercícios são bem poucas. Matheus Bonafé

