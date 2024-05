Sem Rashford, Inglaterra divulga pré-lista de convocados para a Eurocopa

Depois de uma decepcionante temporada pelo Manchester United, o atacante Marcus Rashford ficou de fora da pré-lista de convocados da seleção da Inglaterra para a preparação da Eurocopa, revelada nesta terça-feira (21) pelo técnico Gareth Southgate.

Rashford, que tem 60 jogos pelos 'Three Lions', marcou oito gols e deu cinco assistências nesta temporada, longe do rendimento que mostrou em 2022/2023 (30 gols e dez assistências).

"São decisões difíceis de tomar. No caso de Marcus, simplesmente tive a sensação de que outros jogadores no mesmo setor fizeram uma temporada melhor. É simples assim", justificou Southgate em entrevista coletiva.

O treinador contará com Anthony Gordon, Jack Grealish e Phil Foden na ponta-esquerda.

Em março, Southgate já tinha sacado Rashford do time titular. O jogador dos 'Red Devils' entrou na reta final do amistoso contra o Brasil (derrota por 1 a 0) para substituir Gordon, atacante do Newcastle, e ficou no banco contra a Bélgica (2 a 2).

Outra grande ausência foi a do meio-campista do Ajax Jordan Henderson, jogador que contou com a confiança de Southgate durante sua passagem pela Arábia Saudita. Também não foram chamados Reece James e Raheem Sterling, do Chelsea.

No total, 33 jogadores foram convocados para esta etapa de preparação. A lista final para a disputa da Euro terá que ser reduzida para 26 nomes e entregue no máximo sete dias antes do torneio, que será disputado de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.

A pré-lista apresentou algumas caras novas como Jarrad Branthwaite (Everton) e Jarell Quansah (Liverpool), dois zagueiros de 21 anos, e Adam Wharton, meio-campista de 20 anos del Crystal Palace.

O mais jovem é Kobbie Mainoo, meia de 19 anos e um dos poucos pontos positivos da temporada do Manchester United.

-- Pré-lista de convocados da Inglaterra para a Eurocopa 2024:

Goleiros: Jordan Pickford (Everton/ING), Aaron Ramsdale (Arsenal/ING), Dean Henderson (Crystal Palace/ING), James Trafford (Burnley/ING)

Defensores: Kyle Walker (Manchester City/ING), John Stones (Manchester City/ING), Luke Shaw (Manchester United/ING), Harry Maguire (Manchester United/ING), Jarrad Branthwaite (Everton/ING), Jarell Quansah (Liverpool/ING), Joe Gomez (Liverpool/ING), Marc Guehi (Crystal Palace/ING), Kieran Trippier (Newcastle/ING), Ezri Konsa (Aston Villa/ING), Lewis Dunk (Brighton/ING)

Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal/ING), Kobbie Mainoo (Manchester United/ING), Adam Wharton (Crystal Palace/ING), Conor Gallagher (Chelsea/ING), Trent Alexander-Arnold (Liverpool/ING), Curtis Jones (Liverpool/ING)

Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique/ALE), Ollie Watkins (Aston Villa/ING), Ivan Toney (Brentford/ING), Jarrod Bowen (West Ham/ING), Bukayo Saka (Arsenal/ING), Anthony Gordon (Newcastle/ING), Cole Palmer (Chelsea/ING), James Maddison (Tottenham/ING), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Phil Foden (Manchester City/ING), Jack Grealish (Manchester City/ING), Eberechi Eze (Crystal Palace/ING)

