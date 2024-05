Mal usou a roupa e ela encheu de bolinha? Este papa-bolinhas é a solução

Se tem uma coisa que eu não gosto é de uma roupa empelotada com aquelas bolinhas que geralmente são formadas após algumas lavagens e que deixam a roupa com aspecto de desgastada.

Já testei algumas maneiras de removê-las com o uso de rolos adesivos, mas o resultado não era o que eu esperava. Foi quando navegando pela internet me deparei com um vídeo do papa-bolinhas da Flash Limp e resolvi testar. O produto tem mais de 8,5 mil avaliações, com nota média de 4,5 (do total de cinco), na Amazon, parceira do UOL. Confira abaixo o que eu achei dele:

O que gostei

Fácil de usar. Basta aperta um botão na lateral que ele começa a funcionar. E para remover as bolinhas é só passar a superfície sobre a roupa para que ele faça a sucção. A quantidade de passadas em cada parte da peça depende da quantidade de bolinhas no local.

Compacto. O aparelho é bem leve e pequeno o que ajuda muito na hora da utilização. O tamanho também faz com que ele possa ser guardado em qualquer cantinho do armário e até mesmo seja levado em viagens.

Funciona em qualquer lugar. Esse papa-bolinhas funciona com duas pilhas, o que é bem prático já que pode ser usado em qualquer lugar, sem depender de uma tomada. Além disso, não tem o problema de você esquecer de carregar.

Fácil de limpar. Uma vez utilizado é só retirar o recipiente onde fica armazenada as bolinhas que são retiradas e esvaziá-lo. Depois é só encaixar novamente e ele está pronto para ser usado de novo.

Custo benefício. Ele é um dos mais baratos do mercado e isso me deu um certo medo sobre sua eficiência. Mas utilizando ele há pouco mais de três meses, vejo que a compra vale muito a pena.

De um lado passei o papa-bolinhas e do outro não Imagem: Simone Machado

Pontos de atenção

Danificar a roupa. É preciso tomar cuidado para não passar diversas vezes a lâmina do papa-bolinhas no mesmo lugar e ele danificar a roupa. Não aconteceu comigo, mas li alguns relatos que me fizeram ficar atenta à essa situação.

Não é à prova d'água. Ele não é a prova d'água e por isso o aparelho não deve ser lavado. O compartimento onde as bolinhas ficam acumuladas pode ser lavado, mas apenas após retirá-lo do aparelho.

Para quem eu indico?

Pessoas que gostam de praticidade no dia a dia e que, assim como eu, odeiam as bolinhas que formam em alguns tipos de tecido após algumas lavagens.

Também é um bom modelo para quem busca um produto de qualidade e sem gastar muito, já que ele tem um preço bem atrativo comparado com outros da mesma categoria.

