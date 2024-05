'Cabelo ficou super soltinho e macio': o que esse óleo tem de bom?

Não é de hoje que o Óleo Extraordinário L'Oréal Paris é um sucesso. O produto virou queridinho de muitos consumidores e já viralizou nas redes sociais por conta dos resultados que promove nos cabelos. Só na Amazon, parceira do UOL, são cerca de 61,8 mil avaliações de consumidores — 89% delas, de cinco estrelas.

Ele promete ser um tratamento profissional para a beleza dos seus cabelos. Com seis óleos de flores preciosas, tem efeito condicionante e foi criado para uma hidratação profunda. Veja a seguir o que este produto tem de bom e o que diz quem o comprou.

Como ele funciona?

Como penetra na fibra capilar, o Óleo Extraordinário de Elséve trata profundamente, com promessa de brilho instantâneo.

Pode ser usado como protetor térmico, para proteger os fios do calor da chapinha e do secador (até 230 graus).

Promete diversos benefícios para o cabelo como: nutrição, brilho, leveza, maciez e hidratação.

Dicas de uso

Antes da escova: para nutrir os fios.

Como finalizador: para malear a fibra

Em qualquer momento: para disciplinar o frizz e ressaltar a luz dos cabelos.

Veja o que diz quem o comprou

O óleo capilar tem nota média de 4,8 (sendo cinco a máxima). Confira algumas opiniões de quem testou.

Comprei totalmente às cegas, só confiando nas avaliações, e não estava dando nada, por ser baratinho, mas gente, é muito bom, real. Meu cabelo ficou super soltinho, alinhado, macio e com nadinha de oleosidade, Senti também leve diferença no brilho no cabelo. Ele tem uma textura de óleo um pouco siliconado, cheiro bem leve. Amei.

Jae Lima

Já conheço o produto há alguns anos e o custo benefício dele é dos melhores. O produto é maravilhoso e o preço é dos mais competitivos, ainda mais considerando todos os benefícios dele.

Victoria

Ótimo produto, tem um cheiro maravilhoso, dá um brilho incrível e não pesa no cabelo, mesmo meu cabelo sendo fino não pesou.

Carolina Lemos

Formulação leve... Pode ser usado na finalização dos cachos, na umectação e como protetor térmico antes da escova. Eu amo e uso sempre.

Lorena Santana

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que criticam o cheiro do produto e outros que esperavam um melhor resultado em relação ao controle do frizz.

O produto é muito bom e leve para cabelos finos. Tem uma textura ótima, porém o cheiro é horrível. Infelizmente não voltarei a comprar mais devido ao cheiro, porque tinha tudo pra ser perfeito.

Ayla

Esperava mais sobre o produto. Ele dá uma reduzida no volume, mas não vi muita diferença em relação ao frizz.

Karina

